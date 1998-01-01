«Азимут» соединит Северную столицу с кавказскими курортами

В весенне-летнем расписании петербургского аэропорта Пулково появится немало новых рейсов в российские регионы, с помощью которых туристы смогут быстрее добраться до территорий, куда раньше им приходилось летать с пересадками, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

При этом одними из наиболее интересных называют два направления, продажи билетов по которым только что открыла авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону. Так, с 1 апреля она намерена начать осуществление рейсов из Северной столицы в столицу Чечни, а с 3 апреля полетит в Ставрополь.

Рейсы в Грозный будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а по маршруту в Ставрополь лайнеры «Азимута» станут летать по вторникам, четвергам и субботам.

Привлекателен для пассажиров и предложенный перевозчиком тариф, который составляет

от 888 рублей (в одну сторону). И хотя приобрести билет по такой цене непросто, за 5 тыс. рублей (в обе стороны, без багажа) улететь из Петербурга в Грозный вполне реально: билеты находятся в свободной продаже. То же самое можно сказать и о рейсе в Ставрополь: за 6,5 тыс. туда можно слетать даже при наличии ручной клади и багажа.

Что касается перспективности направлений с точки зрения туризма, мнения по этому поводу расходятся. Причем Грозный (во всяком случае зимой) выглядит даже более предпочтительным. «Это можно объяснить тем, что в конце января неподалеку от него, примерно в часе езды, открылся новый горнолыжный курорт «Ведучи», который еще мало известен любителям такого отдыха, - считает Дмитрий Зимин, менеджер компании «Искусство путешествий». – А покататься в новых местах по новым трассам для них весьма интересно.

С учетом того, что этот курорт предлагает вполне современный комплекс услуг достаточно высокого качества, он вполне может пользоваться популярностью с учетом доступной по цене дороги».

Например, в качестве его преимуществ рассматривается наличие длинных трасс, некоторые из которых превышают 2 км и предлагают перепад высот почти в 500 м. Впрочем, часть коллег эксперта считают, что «Ведучи» пока сложно конкурировать, например, с Красной Поляной хотя бы по соображениям безопасности.

Впрочем, побывавшие не так давно в Петербурге представители туризма Чечни уверены: сейчас в республике с этим все в порядке. Представитель Чеченской Республики в Северо-Западном федеральном округе Идрис Дугучиев, к примеру, заявил, что «безопасность гостей мы гарантируем», а подписанное между Петербургом и Чечней соглашение «позволит полнее раскрыть туристический потенциал нашего уникального региона».

В свою очередь, директор ТИЦ Visit Chechnya Элина Батаева сообщила, что для туристов из Петербурга могут быть интересны не только «Ведучи», но и другие варианты туров в Чеченскую Республику, подразумевающие поездки с рекреационными, оздоровительными или гастрономическими целями. «Чеченская кухня – одна из «изюминок» нашего туризма, которая позволяет передать весь колорит региона», - уверена она.

Если же говорить о Ставрополе, его советуют рассматривать как вариант доставки туристов в предгорья Большого Кавказа. Однако если в Грозный дорога уже проложена (туда из Петербурга раз в неделю уже летает еще один перевозчик), в Ставрополь пока маршрут не открыт и он станет новинкой для Северной столицы.

/TOURBUS.RU