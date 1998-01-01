«Аэрофлот» обвинил авиадиспетчеров в задержке своих рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" обвинила в задержках рейсов, прибывавших в Шереметьево в январе-феврале, диспетчерские службы, - сообщила вчера газета "КоммерсантЪ".

По информации издания, с начала 2018 года из-за длительного ожидания в зоне над Москвой около 15% воздушных судов "Аэрофлота" прибыли в Шереметьево с опозданием, несмотря на благоприятные метеоусловия.

Как сообщает издание, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев пожаловался главе Росавиации Александру Нерадько и гендиректору ФГУП "ГК по организации воздушного движения" (ОрВД) Игорю Моисеенко на задержки при посадке рейсов в Шереметьево.

В "Аэрофлоте" опасаются, что опоздания рейсов могут спровоцировать дополнительные проверки компании прокуратурой.

Кроме того, у авиаперевозчика появляются дополнительные расходы на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы. Пребывание в зоне ожидания посадки увеличивает рабочее время экипажей, что может нарушить месячные и годовые санитарные нормы налета. Если ситуация не изменится, "Аэрофлот" оставляет за собой право обратиться в суд.

Между тем во ФГУП по организации воздушного пространства газете сообщили, что все случаи задержки рейсов авиаперевозчика проанализируют, однако там не согласны с претензиями авиакомпании утверждая, что самолеты "Аэрофлота" отправляются в зону ожидания, когда невозможно обеспечить их безопасную посадку: заняты взлетно-посадочные полосы, очищаются от снега или заливаются их швы.

Также причиной назвали погодные условия этой зимы и реконструкцию терминального комплекса Шереметьево из-за чего пропускная способность аэропорта частично ограничена.

Как напоминает "Коммерсант", в конце 2017 года "Аэрофлот" уже жаловался на ФГУП из-за задержек рейсов, но тогда их основной причиной указывалась работа новой системы управления полетами над Москвой, которая так и не смогла сбалансировать потоки самолетов.

Во ФГУПе указывали на инфраструктурные ограничения самого "Аэрофлота", а также ограничения аэропорта Шереметьево из-за реконструкции части летной зоны и постройки третьей взлетно-посадочной полосы.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает основной причиной задержек рейсов над Москвой несовершенство структуры воздушного пространства: «Ее возможности практически исчерпаны, особенно на фоне возобновившегося роста пассажиропотока».

По его мнению, одним из ключевых ограничений остается большое количество запретных зон для полетов, их использование в интересах силовых ведомств.

Г-н Борисов отмечает, что гибкое использование и сокращение числа этих зон могло бы существенно повысить эффективность работы системы.

В то же время один из наших авиаэкспертов отмечает, что «Эта ситуация сложилась достаточно давно. Никто не может понять причину этих сложностей. «Аэрофлот», Шереметьево и ФГУП говорят, что у них все отлично работает. Получается некая круговая порука, когда каждый перекладывает ответственность за задержки на третью сторону и разобраться в чем корень этой самой ситуации очень сложно.

И опасения руководителя авиакомпании вполне обоснованы, ведь в сферу обязанностей прокуратуры входит в том числе и проверка причин, вызвавших массовые задержки рейсов».

/TOURBUS.RU