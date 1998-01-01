Десять регионов России представили свои туристические возможности на главной турвыставке Юго-Восточной Европы

Юбилейная Международная туристическая выставка Sаjam Turizma собрала в столице Сербии экспонентов из 55 стран

С 22 по 25 февраля в Белграде состоялась 40-ая юбилейная Международная туристическая выставка Sаjam Turizma, - рассказали нашему порталу в пресс-службе Национальной туристической организации Сербии.

Sаjam Turizma - крупнейшее туристическое событие в Сербии и Юго-Восточной Европе, привлекающее ежегодно экспонентов из 55 стран, а количество посетителей выставки превышает 70 тысяч. С 2003 года Sаjam Turizma является членом Европейской ассоциации туристических выставок – ETTFA и Международной ассоциации туристических выставок - ITTFA. Огромное количество различных наград доказывают, что это самое успешное туристическое событие в Сербии и регионе.

Открыла выставку премьер-министр Республики Сербия г-жа Ана Бнабич, которая рассказала о туристических достижениях страны, планах на этот год и, конечно же, поздравила всех с юбилейным годом.

Также с приветственным словом выступили мэр Белграда Синиша Мали, вице-премьер и министр торговли, туризма и телекоммуникация Расим Ляич и Елена Коунтура, министр туризма Греции, которая в этом году является страной-партнером выставки.

После официальной церемонии открытия почетные гости посетили несколько стендов разных стран, а также стенд Национальной туристической организации Сербии. Специально на юбилейную выставку Туристическая организация Сербии привезла и журналистов из России, которые поделились с сербскими коллегами своими впечатлениями о Сербии, рассказали, как проходит подготовка к ЧМ-2018 в России и что стоит посмотреть в Москве и других российских городах во время FIFA World Cup.





В этом году Россия вновь была представлена единым стендом, где 10 российских регионов продемонстрировали свои туристические возможности, презентовали новые маршруты и партнерские программы с акцентом на главное футбольное событие ЧМ-2018.

Как отметила Мария Лабович, директор Национальной туристическойоОрганизации Сербии:«От года к году туристическая выставка в Белграде становится все более популярной и мы очень рады, что Россия уже второй год участвует в выставке.

А мы приглашаем всех на стенд Национальной туристической организации Сербии на одной из главных российских туристических выставок MITT, куда НТО Сербии отправится сразу после выставки в Берлине».

Как отмечают в пресс-службе НТО, укрепление туристических связей между нашими странами сейчас особенно важно, поскольку в эти дни Россия и Сербия отмечают 180 лет со дня установления дипломатических отношений.

«23 февраля 1838 года сербский князь Милош Обренович принял в своей резиденции в Крагуеваце первого российского консула Герасима Васильевича Ващенко.

Это событие открыло новую страницу в совместной истории двух действительно братских народов, которых объединяют общие культурно-цивилизационные корни, духовное родство. Взаимодействие между нашими странами, без преувеличения, выходит за общепринятые рамки межгосударственных отношений», - рассказали в пресс-службе.

/TOURBUS.RU