«Победа» начнет летать из Москвы и Петербурга в Кутаиси

Авиакомпания "Победа", которая в настоящее время осуществляет ежедневные рейсы между Ростовом-на-Дону и Тбилиси, с сентября намерена приступить к регулярным полетам в Кутаиси (крупнейший город в Западной Грузии) из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Низкобюджетная авиакомпания "Победа" начнет выполнять рейсы Кутаиси — Москва и Кутаиси — Санкт-Петербург. Регулярные полеты будут осуществляться, предположительно, с сентября", — сообщила журналистам генеральный директор "Объединения аэропортов Грузии" Кетеван Алексидзе по итогам завершившегося в четверг в Тбилиси Европейского авиационного форума.

Как сообщает «Интерфакс», в настоящее время регулярные рейсы между РФ и Грузией осуществляют еще пять российских авиакомпаний — "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Nordavia и "Саратовские авиалинии", а с грузинской стороны — национальный авиаперевозчик Georgian Airways.

Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 15 сентября 2014 года. По итогам технических консультаций авиавластей двух стран грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в направлении Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Сочи, Ростова и Кавминвод, а российские — в направлении Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Согласно договоренности, частота полетов между Тбилиси и Москвой определена в зимний навигационный сезон по 18 рейсов в неделю с каждой стороны, а в летний навигационный сезон — по 21 рейсу. Что касается частоты полетов между другими городами, то в этом случае количество рейсов не ограничено, как это было до прекращения регулярного воздушного сообщения между Грузией и Россией в августе 2008 года.

Как отметил, комментируя нам эту новость, Михаил Кузьмин менеджер по продажам компании ВАХTrip, «Это очень хорошая новость. Рейсов в Грузию пока что недостаточно, особенно из Петербурга.

Главным преимуществом «Победы» будет, конечно, стоимость авиабилетов. Сейчас туда летают несколько перевозчиков, но билеты очень дорогие. Так что, популярностью рейс будет пользоваться, да и переизбытка перевозки по данным маршрутам тоже не будет».

В свою очередь Гаяне Белуджиева, менеджер по продажам Грузинсого Бюро Путешествий также отмечает, что «Переизбытка авиаперевозки по данному направлению из Москвы и Санкт-Петербурга можно не бояться. К нам поступает очень много запросов на туры, но, узнав стоимость перелета, многие туристы просто отказываются от поездки.

Если прикинуть полную стоимость тура на недеклю, то она может быть около 55 тысяч рублей, из которых 30 тысяч – это цена авиаперелета».

Наконец, Ольга Кузнецова менеджер по продажам компании Georgian Travel, также отмечает, что «Рейсов в Грузию мало, а те авиакомпании, что летают, предлагают очень дорогие билеты. Конечно, Грузия все равно очень востребована, и с каждым годом запросов поступает все больше и больше.

Так что это очень правильный шаг, что авиакомпания «Победа» станет выполнять рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Кутаиси».

Напомним, что ранее, в прошлом месяце авиакомпания Georgian Airways получила разрешение Минтранса Росстии на выполнение с весны этого года прямых регулярных полетов между Тбилиси и Казанью.

Georgian Airways начнет осуществлять прямые рейсы по маршруту Тбилиси — Казань с 26 марта по 31 декабря 2018 года включительно с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 737 и Embraer 190. Стоимость билета (туда-обратно) составит 195 евро.

/TOURBUS.RU