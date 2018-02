Новости Airbnb раскрыл планы на будущее Популярнейший сервис для индивидуальных путешественников отметил десятилетие своей работы и рассказал об интересных изменениях, ждущих миллионы его пользователей

В этом году отмечается десять лет с тех пор, как основатели Airbnb Брайан Чески и Джо Геббиа впервые надули три матраса для гостей в своей квартире в Сан-Франциско, положив начало глобальному феномену в индустрии путешествий. Сегодня Airbnb является одной из крупнейших в мире платформ по аренде жилья, насчитывающей 4,5 млн объявлений в 81 тысяче городов. За это десятилетие хозяева жилья на Airbnb заработали более $41 млрд и приняли гостей более 300 млн раз, - рассказали нам в пресс-службе компании. Соучредитель, генеральный директор и глава сообщества Airbnb Брайан Чески отметил в этой связи: «Десять лет назад мы и мечтать не могли о том, каким брендом станет Airbnb. Тогда все считали безумием идею, что люди будут останавливаться в чужих домах. Сегодня миллионы путешественников ежедневно поступают именно так. Мы продолжим поддерживать и развивать наше сообщество, чтобы еще через десять лет более миллиарда человек ежегодно могли испытать преимущества поездок с Airbnb». По случаю юбилея Airbnb представил десятилетний план развития основного продукта компании. План подчеркивает главные преимущества путешествий с Airbnb — возможности познакомиться с местной культурой и получить уникальный опыт. Сейчас сообщество хозяев на Airbnb располагает более чем 4,5 млн вариантов жилья по всему миру: от домов на дереве до бутик-отелей. Раньше жилье можно было искать лишь в трех категориях: жилье целиком, отдельная комната и общая комната. Однако такие ограничения не позволяют хозяевам продемонстрировать все особенности и уникальность своих домов, а гости не могут найти идеально подходящее жилье. Чтобы решить эту проблему, Airbnb добавит четыре новые категории жилья: жилье для отдыха, уникальное жилье, B&B и бутик-отели. Таким образом, компания выводит поиск вариантов размещения на беспрецедентный в индустрии туризма уровень прозрачности и детализации. Гости смогут выбирать жилье в семи категориях уже летом этого года. Изначально Airbnb задумывался как сервис для поездок в одиночку, но оказалось, что он отвечает предпочтениям миллионов разных путешественников: от больших семей, нуждающихся в дополнительном пространстве, до искателей приключений, выбирающих только уникальное жилье. Чтобы удовлетворить потребности такого широкого круга гостей, Airbnb запускает коллекции — идеальное жилье на все случаи жизни. Уже сегодня доступно жилье для семейных или деловых поездок, а чуть позже в этом году появятся коллекции жилья для свадеб, медового месяца, путешествий с друзьями, званых ужинов, вечеринок, а также коллекция жилья, которое позволит пообщаться с местными жителями. Кроме того, чтобы сделат Airbnb привлекательным для еще большего количества гостей и выразить признание первоклассным хозяевам, демонстрирующим исключительное гостеприимство, в компании разработали премиальный стандарт Airbnb Plus. Тестирование нового сервиса показало, что популярность жилья Airbnb Plus в пять раз выше, а 73% гостей заявили, что готовы платить чуть больше за проверенное жилье. Кроме того, уже этой весной, вслед за приобретением компании по аренде вилл Luxury Retreats, Airbnb представит новый стандарт путешествий Beyond от Airbnb, включающий роскошное жилье, занятия и приключения, подобранные специально для каждого путешественника, а также гостеприимство высочайшего уровня. Также в этом году Airbnb запустит бонусную программу для гостей, которая обеспечит им преимущества на всех этапах поездки. Тестовая версия программы «Супергость» стартует для 10 тыс. пользователей, а для широкого сообщества гостей Airbnb преимущества станут доступны к концу 2018 года. /TOURBUS.RU

