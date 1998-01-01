Глава Торгово-промышленной палаты предложил материально поддержать туроператоров, разрабатывающих российские маршруты

Поощрять российских туроператоров за создание новых туристических маршрутов, предложил глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин, - сообщил на минувшей неделе «Интерфакс.

«Если мы намерены серьезно развивать туриндустрию, то пора начать поощрять материально туроператоров хотя бы за разработку новых туристических маршрутов по стране", — заявил Сергей Катырин в ходе сессии, посвященной туриндустрии в рамках сочинского инвестфорума.

Он напомнил, что во многих странах вопрос поощрения туроператоров успешно решен. По его словам, например, для привлечения въездного турпотока из России в Турции действуют программы субсидирования российских туроператоров – турецкий бюджет выделяет $6000-8000 за каждый организованный российским туроператором авиаперелет.

В свою очередь, добавил спикер, Израиль субсидирует чартерные рейсы из России: министерство туризма возмещает компаниям 45 евро за каждого прилетевшего российского пассажира.

Г-н .Катырин также сообщил, что есть идея освободить от НДС компании, работающие на маршрутах с небольшой нагрузкой. "Эту тему надо обсуждать с правительством", — добавил он.

Как отметил, комментируя предложение главы ТПП РФ, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый Слон», «Мы уже много раз слышали подобные заявления от чиновников. Они не раз заявляли, что нужно спонсировать и давать вознаграждения туркомпаниям за разработку новых маршрутов и развитие туризма, но ничего на деле не было реализовано - только слова. Думаю, что и в этот раз никто ничего не заплатит туроператорам за их труд».

В вою очередь, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», в беседе с нами отметил, что «Разговоры о материальных поощрениях туроператоров ведутся очень давно, но, к сожалению, на практике ничего не было реализовано.

Властям нужно понять, что развитие туризма и разработка маршрутов требуют вложений. Если бы мы взяли за пример модель взаимоотношений израильских властей с туроператорами и нам бы возвращали 45 евро за каждого пассажира, путешествующего по России или прилетающего в страну, мы бы с еще большим усердием стали отправлять туристов.

Еще одна проблема – чиновники не учитывают специфику туристической отрасли; туризм – вещь сезонная. Чтобы нам удалось реализовать задуманное, нужно начинать переговоры и процесс утверждения программ загодя, а не накануне нового сезона».

/TOURBUS.RU