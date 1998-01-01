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В храм гроба Господня перестали пускать туристов и паломников/ Визу в Габон россияне теперь могут оформить в аэропорту столицы страны/ Utair будет ежедневно выполнять рейсы из столичного аэропорта Внуково в Калугу за 0 руб.

В храм гроба Господня перестали пускать туристов и паломников

Доступ в одну из главных христианских святынь — Храм гроба Господня — закрыт уже на протяжении двух дней в знак протеста церкви против налоговой политики властей Иерусалима, сообщает в понедельник газета "Гаарец". По данным издания, о решении закрыть храм на неопределенный срок объявили как представители армянской апостольской церкви, так и католической и греко-православной общин.

По сообщению израильской газеты "Джерузалем пост", такой шаг стал реакцией на намерения местных властей взыскать с церквей неустойку по муниципальному налогу на имущество. "Этот долг — результат неуплаты христианскими конфессиями налога в течение многих лет. В случае несогласия церковные лидеры могут обратиться в суд. Я удивлен, что они до сих пор этого не сделали", — приводит издание слова мэра Иерусалима Нира Барката.

"Я не понимаю подобного протеста, который наносит вред самой церкви. Им необходимо заплатить налог, либо обратиться с жалобой в суд", — подчеркнул он.

В свою очередь, церковные лидеры обвинили власти Иерусалима в нарушении негласных и существующих уже долгие годы правил, согласно которым церкви исторически не облагались налогами.

Сообщается, что вход в храм закрыт впервые с 1948 года после провозглашения государства Израиль.

Визу в Габон россияне смогут оформить в аэропорту столицы страны

Власти Габона разрешили россиянам оформлять визу на въезд в страну в аэропорту столицы страны, сообщает МИД РФ.

"Власти Габонской Республики включили Российскую Федерацию в число государств, гражданам которых могут оформляться въездные визы на срок пребывания до 90 дней непосредственно в аэропорту Леон Мба г. Либревиля", — говорится в сообщении.

Для получения визы необходимо заполнить миграционную карточку, предъявить загранпаспорт, срок действия которого превышает шесть месяцев с даты въезда, а также действительное международное свидетельство о вакцинации с требуемым набором прививок. Стоимость визы составляет 70 евро.

"Одновременно сохраняется возможность оформления въездных виз в дипломатических и консульских учреждениях Габона за рубежом", — отмечает МИД РФ.

Ранее россиянам для посещения Габона визу необходимо было оформлять заранее в консульстве в Москве либо в консульствах в соседних странах либо в режиме онлайн на сайте иммиграционной службы Габона. Сбор за оформление визы онлайн составляет 70 евро. В случае обращения за визой в консульство необходимо заплатить сбор в размере $100 за туристическую визу.

Габон – государство в Центральной Африке, бывшая колония Франции. Население составляет около 2 млн человек. Страна имеет сухопутную границу с Республикой Конго и Экваториальной Гвинеей.

Utair будет ежедневно выполнять рейсы из столичного аэропорта Внуково в Калугу за 0 руб.

С 7 марта авиакомпания Utair будет ежедневно выполнять рейсы из столичного аэропорта Внуково в Калугу и обратно, - сообщили нам в пресс-службе компании.

Стоимость билета по тарифу «Лайт» — от 499 руб., по тарифу «Стандарт» с багажом — от 1999 руб.

Традиционно путешественники из Калуги добирались в столичные аэропорты на автомобиле. Специально для трансферных пассажиров Utair стоимость нового рейса Калуга — Москва равна 0 руб. Предложение ограничено и действует на сайте при наличии билетов по тарифу «Лайт» с минимальной стоимостью.

Из Внуково жители Калуги смогут полететь в Красноярск и Анадырь, Берлин и Уфу, Милан и Ереван, Мюнхен, Магнитогорск. Всего для пассажиров Utair доступно более 150 направлений по России и за рубежом.

Кроме того, с 1 апреля Utair запускает новые рейсы из Калуги и обратно в Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи по цене от 1989 руб.

/TOURBUS.RU