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26 февраля
«Дельфин» решил заняться Турцией
Руководитель крупного «внутреннего» туроператора рассказал нам о начале продаж экскурсионных туров в Турцию и о планах по дальнейшему освоению выездного рынка
В беседе с нашим порталом гендиректор Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора Дельфин, известного многолетней работой на внутреннем рынке, подтвердил на начало активной работы на турецком направлении.
По словам г-на Ромашкина, «Дельфин» действительно стал продавать Турцию, и это небольшой шаг вперед на пути превращения в многопрофильного туроператора.
При этом мы не планируем многомиллионные потоки на морские курорты. Наша цель показать клиентам новую Турцию – экскурсионную. Наш тур предполагает путешествие по древним античным городам с отправлением и возвращением в Стамбул.
Почему было принято решение выходить на новый уровень? Потому что в нашем сегменте очень высокая конкуренция. В последние годы многие российские туроператоры с зарубежными «корнями» стали реализовывать туры по России, причем достаточно успешно.
Мы тоже не хотим стоять на месте, мы – творческая команда, которая постоянно ищет возможности реализовать что-то новое. Так, в ближайшее время мы планируем добавить туры по еще одному европейскому направлению - страну пока не назову, пусть это будет небольшой интригой. Но обещаем поделиться этой информацией достаточно скоро».
Отметим также, что, по информации АТОР, ряд других «внутренних» операторов таrже думает о расширении сферы деятельности. Так гендиректор компании Дмитрий Шаров «Мультитур», отмечая спад интереса к внутреннему туризму в прошлом году примено на 15%, отметил, что его компания также рассматривает возможность расширения ассортимента за счет направлений дальнего зарубежья. Однако детали этих планов пока не разглашаются.
Сейчас «Мультитур» предлагает туристам, помимо России, отдых в странах СНГ. Доля этого сегмента составляет около 15% в общем объеме продаж. Остальное пока за внутренним туризмом.
Ориентированная на российский турпродукт компания НТК «Алеан» также имеет в своем ассортименте направления ближнего зарубежья и стран Балтии. «Алеан» за последние несколько лет начал туры, в частности, в Армению, Грузию и Азербайджан, но пополнять ассортимент за счет стран дальнего зарубежья в компании пока не планируют.
/TOURBUS.RU
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