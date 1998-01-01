Новости В Петербурге туристам предложат заняться …балетом Туроператоры оценивают неожиданную туристическую программу, разработанную в студии известной балерины Дианы Вишневой

Приезжая в город на Неве, его гости теперь смогут не только побывать на спектаклях, но и позаниматься балетом в студии знаменитой танцовщицы Мариинского театра Дианы Вишневой, официальным партнером которой на днях стал городской Комитет по развитию туризма, - сообщает наш корнеспондент. «Мы открыты для всех. Для взрослых и детей, профессионалов и любителей, туристов и горожан, - заявила по этому поводу известная на весь мир балерина.- Каждому хотим помочь почувствовать красоту движения и полностью погрузиться в танец». При этом танцовщица приглашает всех желающих побывать в студии, расположенной в здании «Бутылки» на популярном среди горожан и туристов острове Новая Голландия, где балетом могут заниматься как профессиональные артисты, так и любители. Как обещают организаторы, классическое балетное занятие для последних не будет чересчур сложным, однако позволит им почувствовать, насколько сложно «встать к станку» в балете. А самое главное, по мнению Дианы Вишнёвой, совместные занятия профессионалов и любителей предоставят им возможность живого общения и обмена ценным опытом. По оценке председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Андрея Мушкарёва, предложение студии Дианы Вишневой вполне вписывается в общемировую тенденцию, в рамках которой индустрия путешествий во многом развивается благодаря событийному туризму. И возможность увидеть не только музеи и дворцы, но и посетить мероприятия, характерные только для Петербурга, можно расценивать как преимущество города на Неве. «Интеллектуальные лекции и премьеры фильмов, а также возможность позаниматься балетом или стать участником экскурсии по театральному кварталу вполне могут оказаться одной из «изюминок» петербургского туризма». – уверен он. Соглашаются с ним и представители сферы туризма. «Да, Эрмитаж, Русский музей или Петродворец у современных туристов, включая иностранцев, по-прежнему вне конкуренции, - говорит руководитель туркомпании «Луна» Константин Яхонтов. – Однако вкусы у них все же разные, а молодые люди нередко ищут каких-то новых впечатлений, которые им может дать Петербург. С учетом этого чем шире будут его предложения, чем разнообразнее – тем лучше». В свою очередь, Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе», полагает, что «предложение Дианы Вишневой скорее направлено на горожан, чем на туристов». «Занятия балетом, безусловно, требуют системности, которую приезжающий на несколько дней человек (а обычно в Питер прибывают на 3-4 дня) обеспечить сможет вряд ли, - полагает она. – Однако как вариант интересного, хотя и однократного времяпровождения, это предложение может и сработать. Ведь по прибытии домой турист сможет сказать, что он учился танцевать под руководством самой Дианы Вишневой…». Востребованность нового предложения для гостей Петербурга пока оценить трудно – высокий сезон еще впереди. Однако организаторы услуги уверены – летом в студию будет стоять очередь из желающих попробовать себя в качестве балетного танцора.

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