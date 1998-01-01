Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Эстонию вырос на 20% Туроператоры комментируют оптимистичные показатели Статистического управления Эстонии

Согласно последним данным Статистического управления Эстонии, в 2017 году страну посетило почти 239 тыс. российских туристов, что почти на 20% (или на 38 тыс. человек) превысило показатели 2016 года, сообщает АТОР. В официальную эстонскую туристическую статистику попали только те наши соотечественники, которые ночевали в отелях страны. Количество тех, кто посещает Эстонию в рамках однодневных визитов, в разы больше (по статистике Росстата, только в первом полугодии 2017 года россияне совершили в Эстонию 817 тыс. туристских поездок), но однодневные пограничные перемещения отражают в основном поток с целью шоппинга. «Несмотря на то, что мы пока не вышли на объемы 2013 года, когда в Эстонии побывало 305 тыс. российских туристов, мы видим, что россияне стали активнее путешествовать. Начиная с сентября 2016 года, туристический поток из РФ в Эстонию растет. Сегодня россияне по общему числу прибытий уверенно вторые, уступая в количестве лишь финским туристам», - зачвила Илона Кбеян, представитель VisitEstonia в Москве Анализируя структуру российского турпотока, Илона Кбеян отмечает, что доля групповых туров по сравнению с докризисными годами снизилась, а доля самостоятельных туристов, путешествующих в Эстонию компаниями из друзей или родственников – выросла. Тем не менее, групповые туры по-прежнему востребованы на праздники и пиковые даты (Новый Год, майские праздники). На выходные дни большинство туристов едут в Эстонию самостоятельно. При этом она отмечает, что россияне путешествуют не только в Таллин, но и во все регионы Эстонии. В этом году лидером по приросту российских туристов стали город Тарту (+36%), Тартуский и Валгаский уезды (+38%). Также по-прежнему любят российские туристы регион Ида Вирумаа, куда турпоток вырос на 29%. Хорошие результаты получены фактически во всех регионах. По данным VisitEstonia, россияне активно посещают музеи, любят хорошо и вкусно поесть и не экономят на шопинге. В среднем российский турист тратит во время поездки в Эстонию 229 евро. По прогнозам эстонской стороны, в 2018 году в стране ожидают роста российского турпотока от 10 до 20%. Как отмечает Алексей Красавин, руководитель направления «Прибалтика» «НТК Интурист», которого цитирует АТОР, у компании традиционно хорошим спросом пользуются автобусные туры в Прибалтику на праздничные даты. «Организованные автобусные (и не только) туры – это как раз то, что даже опытный самостоятельный турист при всём желании сам, без оператора, приобрести не сможет», - отмечсает эксперт. «Прибалтика - направление нечартерное, поэтому к любому туру прибавляется удобный для клиента проезд, выбор которого чаще всего в избытке. Учитывая географическую особенность региона, много клиентов едут в Прибалтику на своем транспорте», - добавляет он. Андрей Мартынов, руководитель отдела «Прибалтика, Калининградская область, Татарстан, Урал» компании «Дельфин» сообщил, что чаще всего в организованные «туры в Эстонию едут жители Центрального региона и Приволжья. «Это непродолжительные 3-4 - дневные туры, в ходе которых есть возможность ознакомиться не только с достопримечательностями Таллина, но и посетить другие интересные места страны: Тарту, Раквере и другие. В таких турах предполагается размещение в отелях категории 3-4*». Как отметила в беседе с нашим порталом Юлия Моисеева, менеджер балтийского направления Nissa Company, «Мы предлагаем нашим клиентам очень интересные экскурсионные и комбинированные туры; к примеру, тур с посещением трех столиц стран Балтии, средняя продолжительность тура семь дней. Эстония была очень популярна в прошлом году, было очень много запросов. Сейчас запросы на бронирование туров поступают не очень активно, но это связано с тем, что погода в Прибалтике сейчас не очень хорошая, спрос должен пойти в рост к середине марта». В свою очередь Анастасия Гинтерс, генеральный директор ABClub в беседе с нами отметила, что «Турпоток из России в Эстонию постепенно начинает восстанавливаться, но, говорить о популярности направления 5-6-летней давности ещенельзя. Сейчас у нас есть прирост продаж около 30 , при этом; чаще всего туристы выбирают туры в Таллин. Событийные туры, к примеру, на 8 марта тоже часто запрашивают, также как и туры выходного дня». /TOURBUS.RU

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