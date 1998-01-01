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Госдума приняла Закон о безвизовом въезде гостей ЧМ-2018/ Дополнительные меры безопасности предпримут на курорте "Роза Хутор" после ранения сноубордистки/ МИД РФ призвал российских болельщиков проявлять осторожность в Бильбао

Закон о безвизовом въезде гостей ЧМ-2018 принят Госдумой

Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном, чтении закон о подготовке и проведении Чемпионата мира FIFA 2018 года.

Законом определяется понятие "протокольный маршрут" в новой редакции, а также упорядочивается распространение наружной рекламы вдоль таких протокольных маршрутов.

Также поправки устанавливают порядок въезда в Россию без оформления виз по документам, удостоверяющим личность, как на бумажном носителе, так и в электронной форме. Кроме того, проектом закона закрепляется возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям СМИ железнодорожным транспортом в дополнительных поездах.

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, комментируя инициативу, отметил, что закон также дает "право бесплатного проезда на всех видах транспорта сотрудникам, обеспечивающим безопасность во время проведения чемпионата мира".

"Принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию законодательства о подготовке и проведении Чемпионата мира FIFA 2018 года", — добавил г-н Дегтярев.

Дополнительные меры безопасности предпримут на курорте "Роза Хутор"

Дополнительные меры безопасности предпримут на курорте "Роза Хутор" в Сочи после падения дерева на сноубордистку, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе курорта в четверг.

По словам собеседника агентства, на днях упавшее со склона дерево задело сноубордистку, сидевшую в момент происшествия на трассе. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и передали девушку сотрудникам "скорой помощи". Сейчас она находится на лечении в больнице поселка Красная Поляна.

"Причиной падения здорового дерева стал оползневый процесс на крутом береговом склоне над рекой Менделиха, движение грунта на котором было спровоцировано переувлажнением, связанным с потеплением и таянием снегов", — сообщил собеседник агентства.

"Курорт считает необходимым совместно со специалистами Сочинского национального парка, на территории которого находится курорт, провести дополнительное, сверхнормативное лесопатологическое обследование, в первую очередь вдоль трасс, канатных дорог и в особенности — в местах массового скопления отдыхающих", — подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, результаты этой работы позволят сделать выбор между вырубкой здоровых деревьев, положение которых по определяемым специалистами признакам может быть чревато угрозой падения, и их сохранением как важных компонентов уникального природного достояния.

МИД РФ призвал болельщиков "Спартака" проявлять осторожность в Бильбао

Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) призвал болельщиков футбольного клуба "Спартак" в связи с предстоящим в четверг матчем 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао (Испания) проявлять осторожность и избегать инцидентов.

"Испания – 22.02 стадион San Mames Barria (г. Бильбао) – матч футбольных команд "Спартак" (Москва) и "Атлетик" – обращаем внимание болельщиков на необходимость проявлять осторожность, избегать инцидентов, соблюдать порядок и законодательство, а также выполнять инструкции полиции", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

По данным испанских СМИ, поддержать "Спартак" в Бильбао приехало порядка 2 тыс. болельщиков российского клуба.

Неделю назад, 15 февраля, в Москве "Атлетик" обыграл "Спартак" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:1.

/TOURBUS.RU



