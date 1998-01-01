Новости В День защитника Отечества наши туристы останутся в России По мнению туроператоров и систем бронирования, три предстоящих выходных дня наши туристы проведут в основном на родине

Несмотря на то, что завтрашний День защитника Отечества «добавил» в этом году нашим соотечественникам лишь один дополнительный выходной, все же самые заядлые туристы готовы использовать предстоящие трехдневные каникулы для мини-туров. При этом они, правда, в основном предпочитают проводить эти праздники на родине. Так, в пресс-службе туроператора "Библио Глобус" нам рассказали, что самым востребованным направлением у туристов компании на выходные дни, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества в этом году, стал Сочи. "Количество заявок на туры в Сочи превысило прошлогодние показатели бронирований на выходные февральские даты почти на 300%. В число других популярных российских направлений у клиентов "Библио Глобус" также вошли Геленджик, Анапа, курорты Кавказских Минеральных Вод и Крым", — рассказали в компании. Кроме того, в списке самых востребованных зарубежных направлений у клиентов туроператора на праздничные даты февраля оказались Кипр, Таиланд, ОАЭ, Чехия, Индия, Турция, Доминиканская Республика, Болгария, Италия, Андорра, Испания и Куба. При этом для экскурсионного и горнолыжного отдыха на февральские праздники клиенты туроператора отправляются в путешествие в среднем на 5-7 дней. Средняя длительность пляжного отдыха с захватом февральских праздничных составила 10-12 дней. Большинство туристов компании "Библио Глобус" на февральские праздники отправятся в путешествие вдвоем — 49%, в компании трех и более лиц, в том числе с детьми, — 45%, в одиночку — 6%. В свою очередь, в компании momondo нам сообщили, что, по сравнению с прошлым годом, когда «мужской праздник» отмечался 4 дня, спрос на этот период снизился на 78%. При этом среди тех, кто все же планирует путешествие, более трети (36%) рассматривают поездки по России. При этом стоимость перелетов из России на этот период в среднем снизилась за год на 3,5%, а самым востребованным и по совместительству самым доступным направлением стала Москва. Перелеты в столицу стоят в среднем 10,8 тыс. руб. Сочи, лидирующий в прошлом году, теперь занимает вторую строчку рейтинга. А Санкт-Петербург, как и годом ранее, оказался на четвертом месте. Наибольшую популярность среди зарубежных городов среди клиентов онлайн-компании снискала Прага – даже несмотря на среднюю стоимость перелета в 23,2 тыс. руб. В свою очередь, по данным сервиса поиска билетов Aviasales, популярными направлениями среди туристов, которые хотят провести праздничные дни в России, стали Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Краснодар. Из зарубежных направлений спросом пользуются Тбилиси, Прага, Бангкок, Тель-Авив и Стамбул. В то же время сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner также назвал самые популярные, самые дорогие и самые дешевые направления на предстоящий День защитника Отечества. Первую строчку рейтинга популярности, как и в прошлом году, в рейтинге сервиса занимает Сочи. На втором месте, также аналогично 2017 году, Москва. А третий лидер изменился – им стал Милан. Итальянская столица моды поднялась в списке сразу на четыре позиции, обогнав любимые россиянами Прагу и Мюнхен. Тбилиси занял шестое место, Минеральные Воды – седьмое, а Санкт-Петербург – восьмое. Еще одним большим «взлетом» на выходные по случаю 23 февраля стал Стамбул, который переместился с 19-го на 9-е место. Замыкает первую десятку столица Каталонии, Барселона. При этом самыми бюджетными заграничными направлениями на 23 февраля в этом году стали Загреб (Хорватия), Дебрецен (Венгрия) и Гюмри (Армения). Средняя цена билета в эти города из России составила от 4 до 6 тыс. руб. Среди российских направлений самым демократичным стал Брянск (около 2,5 тыс. руб. за билет туда-обратно). /TOURBUS.RU

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