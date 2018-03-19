Ростуризм просит прекратить продажу турпакетов с перелетом рейсами AZUR Air после 19 марта

Сегодня днем Ростуризм на своем официальном сайте призвал туроператоров и агентства прекратить продажу турпакетов, включающих перевозку рейсами авиакомпании AZUR air после 19 марта, а также билеты на ее рейсы после этой даты.

Как напоминает ведомство, Росавиация в начале февраля ограничила до 20 марта срок действия сертификата эксплуатанта крупнейшей отнчественной чартерной авиакомпании AZUR air. Решение было принято после проверки, которую ведомство провело в декабре 2017 года. Тогда сообщалось, что в деятельности авиаперевозчика были выявлены "несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы".

По информации Ростуризма, в адрес авиакомпании направлено письмо о необходимости прекращения бронирования и выписки билетов в рамках договорных отношений с туроператорами, а также продажи собственных билетов на рейсы авиакомпании с вылетами после 19 марта.

При этом, как подчеркивают в ведомстве, в Росавиацию поступает информация относительно продолжения оформления билетов на рейсы AZUR air с вылетами после 19 марта в рамках договоров о реализации туристского продукта, что "может привести к массовым нарушениям прав туристов и образованию социальной напряженности в стране".

"Ростуризм обращает внимание туроператоров, формирующих и реализующих туристские продукты, в состав которых входит перевозка рейсами авиакомпании AZUR air с вылетами после 19.03.2018, а также турагентов, реализующих такие туристские продукты, на необходимость: прекращения их формирования и реализации.

Принятия туроператором необходимых мер по обеспечению гарантий перевозки по оплаченным турам с перевозкой рейсами авиакомпании AZUR air с вылетами после 19.03.2018г. рейсами альтернативных перевозчиков.

Прекращения продажи авиабилетов (вне туристских продуктов) на рейсы авиакомпании с вылетами после 19.03.2018г. Корректировки в этой связи полетных программ и поиска альтернативных перевозчиков", — говорится в сообщении ведомства.

Ростуризм также напомнил, что в соответствии с законом о туристской деятельности туроператор обязан обеспечить оказание туристу всех услуг, входящих в туристский продукт независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги и несет ответственность за их неоказание или ненадлежащее оказание.

"В рамках исполнения договора о реализации туристского продукта, составной частью которого является чартерная воздушная перевозка, именно туроператор признается надлежащим исполнителем договора такой перевозки (п. 50 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей")", — подчеркивают в ведомстве.

Как напоминает сегодня «Интерфакс», основным заказчиком чартерных рейсов AZUR air и стратегическим партнером авиакомпании является туроператор Anex Tour. Ранее в пресс-службе компании "Интерфаксу" сообщали, что надеются на решение проблем перевозчика с Росавиацией и не ведут переговоров с другими авиакомпаниями. При этом туроператор был готов в случае, если AZUR Air не удастся договориться с регулятором, искать альтернативу перевозчику – в том числе, среди небольших авиакомпаний.

Между тем, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила сегодня, что туроператор Anex Tour гарантирует перевозку своих туристов на рейсах AZUR air до 19 м, а после этой даты возможна замена авиакомпании.

"В компании нам сообщили, что туроператор несет полную ответственность за все туры с перевозкой AZUR air, которые уже проданы с вылетами до 19 марта, и обеспечит перевозку всем туристам. Те туры, которые проданы с вылетом после 19 марта – по ним туроператор ведет переговоры с перевозчиками, чтобы обеспечить доставку пассажиров на курорты, если AZUR air не вернут разрешение на полеты", — рассказала она.

По словам г-жи Тюриной, продажа туров после 19 марта также ведется, но с учетом возможной замены перевозчика в том случае, если AZUR air не дадут разрешение на выполнение полетов. Она подчеркнула, что отдельно билеты на рейсы авиакомпании Anex Tour не продает.

«Ранее мы уже заявили о том, что начинаем искать альтернативных перевозчиков. Нам удалось найти партнеров, которые смогут обеспечить перевозку всех наших туристов, начиная с 20 марта. Но договоры пока заключены процентов на двадцать. Это длительный процесс. В рамках нашего объема мы не можем заключить контракты со всеми за один день.

Все оплаченные туры с перевозкой после 19 марта будут реализованы. Возможны небольшие сдвиги во времени, однако дата вылета и стоимость останется прежней», - подтвердила в свою очередь словам пресс-секретаря РСТ зам. гендиректора Anex Tour Яна Муромова.

Между тем, по информации онлайн-табло Домодедово, сегодня утром были отменены рейсы AZUR air из этого аэропорта в Дубай, Барселону, Нянчанг, Пунта-Кану и Пхукет. По информации Anex Tour, туристы были оперативно отправлены по данным направлениям другими бортами.

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/TOURBUS.RU