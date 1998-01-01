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В Ярославле туристы увидели "царт-самовар"и "карнавал наоборот"

Более 55 тысяч человек приняли участие в многочисленных мероприятиях "Главной Масленицы страны"

В Ярославле и Ярославской области завершились празднества, посвящённые Масленичной недели — именно ярославская Масленица уже на протяжении многих лет считается главной Масленицей России. В них, по подсчётам организаторов, приняли участие более 55 тыс. человек, - сообщает наш специальный корреспондент.

«Ярославская Масленица всегда отличалась разумным сочетанием новых форм празднования и верности давним традициям — отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. — С каждым годом праздник отмечается всё шире — в нынешнем году он впервые занял практически весь исторический центр Ярославля».

В частности, впервые торжества проходили рядом с театром им. Волкова на Первомайском бульваре — его занял проводившийся опять-таки впервые Фестиваль уличной еды. Из 25 тыс. человек, воспользовавшихся в эти дни услугами праздничного общепита, фестиваль посетило более 6 тыс.

Впервые прошёл и Фестиваль уличного искусства «Раскрась город к весне»: на Первомайском бульваре и в Демидовском сквере было подготовлено более 50 арт-объектов, которые всем желающим предлагалось оживить и наполнить смыслом с помощью красок.

По подсчетам городских властей, в течение Масленичной недели было съедено более 70 тыс. блинов, более 10 т. мяса-гриль, выпито более пяти тыс. литров чая и кофе. Средний чек масленичной ярмарки составил 180 руб, средний чек фестиваля стритфуда - 250-300 рублей.

Во Всероссийскую книгу рекордов — как самый большой - был занесён и самовар, специально изготовленный для Ярославля тульскими мастерами. Его высота составляет 210 см, объём —300 л, а вес — 280 кг. (на фото).





«Возрождение народных обычаев и традиций – одна из основных отличительных черт главной Масленицы страны, – считает директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В этом году впервые после очень долгого забвения была воссоздана давняя городская традиция - «Ярославские столбы», влившаяся в общий праздник».

«Столбы» часто называли «карнавалом наоборот»: в отличие от традиционного шествия в костюмах, участники «Столбов» стоят, а зрители ходят вокруг них и выбирают лучших участников, среди которых былимолодожёны, женихи и невесты, девушки на выданье. Молодые люди наряжались в лучшую одежду, а приходя, обязательно замирали на несколько минут и давали окружающим возможность рассмотреть себя.

Среди участников Масленичной недели был не только областной центр, но и многие из районов области. Среди них — музей кацкарского субэтноса в деревне Мартыново (Мышкинский район), Ростов Великий (Программа «По щучьему велению», в которую вошли Блинный фестиваль, «Зимний кубок ловли на мормышку», конкурс на лучшую уху), Гаврилов-Ям (Масленица в стране ямщика), Углич («Зимние забавы»), Переславль-Залесский (театрализованное представление «Битва Зимы и Весны»).

Повсюду прошло традиционное сжигание масленичных кукол, но именно в Переславле изобрели самый неординарный способ сделать это. На центральной площади города соломенных кукол собрали в один большой сугроб и подожгли из... огнемётов. Зрелище получилось, по мнению многочисленных гостей, исключительно яркое. В полном соответствии с девизом нынешнего праздника - «Яркая масленица».

/TOURBUS.RU