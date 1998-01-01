«Фестиваль круизов» состоялся на берегах Невы

Ставший уже традиционным «Фестиваль круизов», организуемый ИД «Турбизнес», собрал вчера в петербургском отеле «Эмеральд» более двух десятков компаний-участников и свыше 150 представителей местного туризма.

Программа фестиваля оказалась насыщенной и обширной: кроме идущих в режиме нон-стоп презентаций и мастер-классов от ведущих круизных операторов страны, она включила в себя workshop для специалистов туриндустрии, панельную дискуссию о перспективах этого направления туризма в 2018 году и многочисленные розыгрыши призов, в рамках которых счастливчики сумели получить существенные награды.

Обе аудитории, в которых проходили выступления, порой с трудом вмещали всех участников деловых встреч. Весьма активным и продуктивным оказался и workshop: представители компаний только успевали заканчивать одну встречу, как начиналась другая.

Однако особенно интересной для всех оказалась панельная дискуссия, в рамках которой эксперты поделились своим видением перспектив круизной отрасли. В частности, Андрей Михайловский, директор по продажам и маркетингу «Инфофлот» заявил, что «рынок круизов однозначно растет и по итогам 2017-го увеличение объемов продаж составило около 30%». «Особенно нас радует тот факт, что приобретают круизы не только постоянные клиенты, но и новички, которые отправляются в путешествие такого плана впервые, - подчеркнул он. – С учетом того, что пока знает и покупает круизы не больше 1% населения России, потенциал у отрасли огромный и есть полная уверенность в том, что она будет расти и в 2018-м».

Согласилась с коллегой и Ирина Морозова, менеджер по работе с агентами из «Клуба путешествий Special». По ее оценке, даже в этом круизном сегменте, в который приходят уже искушенные клиенты, в 2017 году наблюдался рост на уровне 20-25%. «Несмотря на то, что россияне только знакомятся с таким видом круизов, как экспедиционные, с каждым годом количество участвующих в турах в Арктику, Антарктику и другие регионы мира растет, - отметила она. – Перспективы направления действительно огромны».

В свою очередь, Екатерина Илюшина, менеджер по развитию бизнеса компании Costa Cruises, констатировала в 2017-м «очень сильный рост» по всем морским круизным компаниям. «Прошедший год был несомненно успешным для всего рынка круизов, - считает она. – По нашей компании, к примеру, рост составил 120% и базировался он как на отложенном спросе, так и на высокой степени адаптации нашего продукта к запросам клиентов в России.

Я абсолютно уверена в том, что в 2018-м рост продолжится, хотя и не будет таким активным: предполагаем, что увеличение объемов составит около 40%».

При этом эксперты подчеркивают: наряду с пользующими традиционно высоким спросом продуктами растет популярность и новых предложений. В частности, на реках традиционно больше всего востребованы круизы выходного дня и не слишком продолжительные (до семи дней) туры, однако и популярность нового черноморского круиза увеличивается. А к хитам продаж в Средиземноморье и из Петербурга по Балтике постепенно приближаются круизы по Персидскому заливу и в Юго-Восточной Азии.

«Как правило, чего-то нового ищут те, кто уже побывал в традиционных круизах, - уверены специалисты. – Поэтому в туры с посещением Японии, других стран Азии или в экспедиционные круизы отправляются те россияне, которые побывали в Средиземном море или на Карибах».

Интересно, что мнения экспертов по поводу перспектив продаж в онлайн-режиме разошлись. В то время как Екатерина Илюшина и Андрей Михайловский уверены, что доля оффлайн-продаж будет снижаться, Ирина Морозова констатирует: в секторе экспедиционных круизов клиент предпочитает заказывать тур лично.

«Наша практика показывает, что специфика таких путешествий чаще всего приводит к желанию клиента покупать путешествие в режиме оффлайн. – говорит она. – И эта тенденция не только сохраняется, но даже усиливается».