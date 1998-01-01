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22 февраля
«Фестиваль круизов» состоялся на берегах Невы
Новинки нового круизного сезона и изменения на рынке речных и морских путешествий стали главными темами прошедшего вчера в Петербурге традиционного «Фестиваля круизов – 2018»
Ставший уже традиционным «Фестиваль круизов», организуемый ИД «Турбизнес», собрал вчера в петербургском отеле «Эмеральд» более двух десятков компаний-участников и свыше 150 представителей местного туризма.
Программа фестиваля оказалась насыщенной и обширной: кроме идущих в режиме нон-стоп презентаций и мастер-классов от ведущих круизных операторов страны, она включила в себя workshop для специалистов туриндустрии, панельную дискуссию о перспективах этого направления туризма в 2018 году и многочисленные розыгрыши призов, в рамках которых счастливчики сумели получить существенные награды.
Обе аудитории, в которых проходили выступления, порой с трудом вмещали всех участников деловых встреч. Весьма активным и продуктивным оказался и workshop: представители компаний только успевали заканчивать одну встречу, как начиналась другая.
Однако особенно интересной для всех оказалась панельная дискуссия, в рамках которой эксперты поделились своим видением перспектив круизной отрасли. В частности, Андрей Михайловский, директор по продажам и маркетингу «Инфофлот» заявил, что «рынок круизов однозначно растет и по итогам 2017-го увеличение объемов продаж составило около 30%». «Особенно нас радует тот факт, что приобретают круизы не только постоянные клиенты, но и новички, которые отправляются в путешествие такого плана впервые, - подчеркнул он. – С учетом того, что пока знает и покупает круизы не больше 1% населения России, потенциал у отрасли огромный и есть полная уверенность в том, что она будет расти и в 2018-м».
Согласилась с коллегой и Ирина Морозова, менеджер по работе с агентами из «Клуба путешествий Special». По ее оценке, даже в этом круизном сегменте, в который приходят уже искушенные клиенты, в 2017 году наблюдался рост на уровне 20-25%. «Несмотря на то, что россияне только знакомятся с таким видом круизов, как экспедиционные, с каждым годом количество участвующих в турах в Арктику, Антарктику и другие регионы мира растет, - отметила она. – Перспективы направления действительно огромны».
В свою очередь, Екатерина Илюшина, менеджер по развитию бизнеса компании Costa Cruises, констатировала в 2017-м «очень сильный рост» по всем морским круизным компаниям. «Прошедший год был несомненно успешным для всего рынка круизов, - считает она. – По нашей компании, к примеру, рост составил 120% и базировался он как на отложенном спросе, так и на высокой степени адаптации нашего продукта к запросам клиентов в России.
Я абсолютно уверена в том, что в 2018-м рост продолжится, хотя и не будет таким активным: предполагаем, что увеличение объемов составит около 40%».
При этом эксперты подчеркивают: наряду с пользующими традиционно высоким спросом продуктами растет популярность и новых предложений. В частности, на реках традиционно больше всего востребованы круизы выходного дня и не слишком продолжительные (до семи дней) туры, однако и популярность нового черноморского круиза увеличивается. А к хитам продаж в Средиземноморье и из Петербурга по Балтике постепенно приближаются круизы по Персидскому заливу и в Юго-Восточной Азии.
«Как правило, чего-то нового ищут те, кто уже побывал в традиционных круизах, - уверены специалисты. – Поэтому в туры с посещением Японии, других стран Азии или в экспедиционные круизы отправляются те россияне, которые побывали в Средиземном море или на Карибах».
Интересно, что мнения экспертов по поводу перспектив продаж в онлайн-режиме разошлись. В то время как Екатерина Илюшина и Андрей Михайловский уверены, что доля оффлайн-продаж будет снижаться, Ирина Морозова констатирует: в секторе экспедиционных круизов клиент предпочитает заказывать тур лично.
«Наша практика показывает, что специфика таких путешествий чаще всего приводит к желанию клиента покупать путешествие в режиме оффлайн. – говорит она. – И эта тенденция не только сохраняется, но даже усиливается».
/TOURBUS.RU
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ КРУИЗОВ - 2018 В МОСКВЕ!
Третий ежегодный Фестиваль круизов пройдет 27 ФЕВРАЛЯ в московском отеле «Марриотт Новый Арбат», ул. Новый Арбат, д. 32
В рамках "Фестиваля круизов": пресс-конференция, workshop для специалистов, мастер-классы и презентации круизных туроператоров, панельные дискуссии, анимация, лотерея.
Свое участие в фестивале подтвердили компании: «Инфлот круизы и путешествия», Costa Cruises,«АРТ-Тур», «Виа Марис», «Мостурфлот», Круизный дом «МК», экспедиционная компания «Клуб путешествий «Special», «Инфофлот», круизная компания «Бриз Лайн», «ВодоходЪ», «Истлэнд», CruiseLine («Болеро Тур»), «Карлсон Туризм», «НИКА», «Магазин круизов», Royal Caribbean International, «Черноморские круизы», Poseidon Expeditions, система бронирования "Хотелбук-Сервис" и другие компании.
К участию в фестивале приглашаются: представители туристических компаний, сетевых и независимых агентств, FIT- и MICE-компаний, корпоративные клиенты.
Участие в качестве посетителя – бесплатное!
Партнеры мероприятия: круизная компания CostaCruises, Страховая компания «Ингосстрах» и выставка"ОТДЫХ"
Приходите и получите уникальную возможность выиграть специальные призы и подарки от участников и организаторов!
Дополнительная информация: Ирина Ильина i.ilina@tourbus.ru /+7 (495) 723-72-72
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