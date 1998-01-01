Новости Погранслужба подвела итоги выезда из России за рубеж в минувшем году Среди лидеров по динамике роста турпотока – Турция, ОАЭ, Вьетнам, Чехия и Таиланд

На портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) опубликованы итоговые показатели выезда российских граждан за пределы страны в 2017 году. Данные в системе предоставлены ФСБ РФ, - сообщает АТОР. По данным ФСБ РФ (в ее структуру входит Пограничная служба, осуществляющая контроль за пересечением границы), в 2017 году россияне совершили 41 989 261 зарубежную поездку. Это на 24,13% больше, чем в 2016 году, когда наши соотечественники выезжали за пределы России 33 827 420 раз. Из общего числа поездок россиян за границу 31,87% пришлись на «ближнее зарубежье» - страны СНГ, Туркмению, Грузию, Абхазию и Южную Осетию. Лидером здесь является Абхазия с 4,358 млн поездок (+1,95% по сравнению с 2016 годом), однако очевидно, что эта цифра включает в себя неоднократные перемещения граждан Абхазии с российскими паспортами, и вычленить из нее реальный турпоток крайне сложно, - подчеркивают в АТОР. В страны «дальнего зарубежья» в 2017 году россиянами было совершено 28 604 030 поездок, что на 31,6% больше, чем в 2016 году. Почти все страны из ТОП-20 продемонстрировали рост числа поездок из России в 2018 году. Лидером по динамике роста числа поездок стала Турция - +553,2%. Ее результаты объясняются в основном закрытым сезоном 2016 года. После нее лучшую динамику из ТОП-20 продемонстрировали Объединенные Арабские Эмираты: +53,7% в сравнении с 2016 годом. На третьем месте – Вьетнам с 30,1% роста год к году, затем идут Чехия с ростом в 27,4% и Таиланд с Италией (рост в 25,6% и 25,5% соответственно). Почти все страны из остального списка продемонстрировали двузначные темпы прироста турпотока, за исключением Кипра (+6,25%) и Греции (+8,90%). Три страны из ТОП-20 выездных рынков, по версии пограничной службы ФСБ России, продемонстрировали отрицательную динамику числа поездок в 2017 году по сравнению с предыдущим годом: это Литва (-6,85%), Болгария (-10,3%) и Тунис (-16,9%). Из стран вне ТОП-20 интересна динамика нескольких стран. Самые лучшие результаты у Доминиканы (у нее же - второе место по динамике прибытий в общем списке массовых направлений, сразу после Турции) – здесь, по данным ФСБ, количество российских туристов выросло на 73,13% (239 862 туриста). На Кубе количество прибытий из России в 2017 году увеличилось на 60,1% (82 919), в Иордании - на 56%, в Австрии – на 34,9% (264 082 поездки), во Франции – на 22% (до 524 тыс.), в Южной Корее – выросло на 16% (279 133 поездки), в Индии – на 29,1% (233 489 поездок), на Мальте – на 31% (14 240 поездок). Интересно, что несмотря на все визовые сложности, вырос (на 6,3%) и выездной поток в США (269 128 поездок). Резко, на 129% вырос и выездной поток в Саудовскую Аравию, достигнув цифры в 7745 человек. Любопытен и совершенно уникальный «взрыв» выездного потока из России в Танзанию: с 56 человек в 2016 году до 2345 в 2017-м (рост на 4187%). Объясняется он просто – в прошлом году в Танзанию (на Занзибар) открыл прямые чартерные перелеты туроператор «Пегас Туристик», - отмечают в АТОР. ТОП-20 выездных направлений по числу поездок российских граждан в 2017 году (за исключением стран СНГ, Грузии, Абхазии и Ю.Осетии)



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