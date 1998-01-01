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21 февраля
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Ростуризм просит туроператоров предупреждать о массовой эпидемии гриппа в США/ Turkish Airlines в мае начнет летать из Стамбула в Краснодар/ В зоне извержения вулкана на Суматре могут находиться российские туристы-индивидуалы
Ростуризм предупредил о массовой эпидемии гриппа в США
Эпидемия гриппа объявлена на территории всех штатов Америки за исключением столичного региона и штата Гавайи, сообщает в среду Ростуризм.
"Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в три раза превысило допустимый порог и продолжает расти. В штате Калифорния уровень смертности от гриппа и одного из его последствий – пневмонии – достиг 70 человек в неделю. При этом распространившиеся в США разновидности вируса стали устойчивы к наиболее распространенным антивирусным препаратам.
Одним из наиболее действенных способов борьбы с эпидемией американские специалисты считают вакцинацию, однако признают, что постоянная мутация вируса снижает ее эффект", — говорится в сообщении.
В связи с этим в ведомстве призвали туроператоров, реализующих туры в США, информировать своих клиентов о рисках заболевания гриппом во время пребывания по этой стране.
Туристам, уже находящимся на территории США, в Ростуризме рекомендовали сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, носить защитную маску, тщательно мыть руки и полость носа по возвращении с улицы и есть больше продуктов, содержащих витамин С, а также чеснок и лук.
Turkish Airlines в мае начнет летать из Стамбула в Краснодар
Turkish Airlines планирует в мае открыть регулярный рейс из Стамбула в международный аэропорт Краснодара, сообщает пресс-служба компании "БазЭл Аэро", которая управляет аэропортами Краснодарского края.
Первый рейс запланирован на 7 мая 2018 года.
Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам. Вылет из Стамбула в 1:10, прилет в Краснодар в 3:05. Обратный рейс будет вылетать в 4:30 и прибывать в аэропорт Ататюрк в Стамбуле в 6:35.
Авиакомпания будет выполнять полеты на самолетах A319 вместимостью 132 пассажира.
Как сообщили "БазЭл Аэро", регулярные рейсы в Стамбул из аэропорта Краснодара в настоящее время выполняют авиакомпании Pegas и Atlas Global.
В зоне извержения вулкана на Суматре могут находиться российские туристы-индивидуалы
Лишь небольшое число российских туристов может находиться вблизи зоны извержения вулкана на острове Суматра в Индонезии, вряд ли они пользовались услугами туроператоров, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
"Разумеется, на Суматре сейчас могут быть самостоятельные туристы из России, но их передвижение отследить трудно, и обращаться в турфирмы в случае неприятностей они не будут", — пояснила она.
По словам Ирины Тюриной, остров Суматра туристы посещают в комбинированных турах с отдыхом на Бали и другими островами, это путешествия по традиционной исторической Индонезии. Также есть опция экспедиционные туры, но спрос на них на них сугубо индивидуальный – российские туроператоры все вместе отправляют туда меньше сотни туристов в год.
Ранее ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) сообщил, что на индонезийском острове Суматра в понедельник произошло извержение вулкана. За последние семь лет это уже четвертый случай, до 2010 года вулкан не извергался более 400 лет.
/TOURBUS.RU
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