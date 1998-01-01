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Леонид Мармер приступил к работе в должности гендиректора «Amadeus Россия»

Топ-менеджер Amadeus, ранее возглавлявший «Интурист», рассказал о своих задачах на новом посту

Cегодня компания Amadeus, ведущий поставщик инновационных IT-решений для мировой индустрии туризма и авиаперевозок, официально объявила о назначении Леонида Мармера на должность генерального директора офиса Amadeus в России.

Как сообщают в компании, «ключевыми целями для Леонида станут повышение эффективности агентской дистрибуции, взаимодействие с отраслевыми партнерами и развитие стратегических преимуществ Amadeus в регионе».

В компании напоминают, что Леонид окончил факультет вычислительной техники Каунасского технологического университета по специальности инженер-системотехник. Имеет многолетний опыт работы в сфере информационных технологий, маркетинга, авиации и туризма. Занимал различные руководящие позиции во многих регионах России и за рубежом.

В течение 6 лет возглавлял компанию TAL Aviation в Москве, представляющую в России и странах СНГ интересы 11 крупнейших зарубежных туристических и авиакомпаний, включая American Airlines, Air Europa, Bangkok Airways, Qantas, Germania и др.

Последние 4 года Леонид руководил старейшей туристической компанией России «Интурист», входящей в крупнейший международный туристический холдинг Thomas Cook.

В сферу его ответственности входили вопросы въездного туризма и сегмент бизнес-путешествий.

Леонид является признанным экспертом в отрасли и спикером крупнейших профессиональных конференций в России и за рубежом.

«У Amadeus достаточно сильные позиции в мире и в России, но быстро меняющаяся среда диктует новые условия для бизнеса, – отметил Леонид Мармер, новый генеральный директор ООО «Амадеус – информационные технологии» (Amadeus Россия). – Сегодня Amadeus является безусловно лидирующей глобальной системой бронирования в авиационном сегменте и надежным технологическим партнером крупнейших туристических брендов как в онлайн-, так и в офлайн-индустрии. Следующий шаг в нашей стратегии – позиционировать Amadeus как ключевого поставщика туристических услуг и IT-решений для всей индустрии туризма. Наш главный актив – это высокопрофессиональная команда Amadeus”.

Напомним, что на минувшей неделе, прощаясь со своей прежней командой, г-н Мармер отмечал: «В течение четырех лет я руководил одной из самых узнаваемых и по праву самой опытной туристической компанией страны.

За эти годы я посетил десятки стран, пролетел и проехал тысячи километров, принял участие в сотнях мероприятий, конференций и туристических выставок. Вместе со всей командой "Интуриста" были реализованы масштабные проекты, организованы уникальные международные форумы и профессиональные конгрессы.

За четыре года «Интурист» принял и обслужил в России около миллиона иностранных туристов из более чем ста стран мира.

«Интурист», входящий в крупнейший международный холдинг Thomas Cook, сегодня занимает лидирующие позиции в России и за рубежом.

Я рад, что за этот короткий, но очень насыщенный период времени мне удалось внести свой вклад в деятельность компании, позиционирование бренда «Интурист» в России и на международных рынках, в развитие въездного и внутреннего туризма в стране в целом».

/TOURBUS.RU