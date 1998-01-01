Новости Горячие новости Air France предупреждает о возможной завтрашней отмене рейсов/ Ростуризм сообщает об эпидемии гриппа в США/ В зоне извержения вулкана на Суматре могут находиться российские туристы-индивидуалы

Air France предупредила о возможной завтрашней отмене рейсов Авиакомпания Air France предупредила о возможной отмене рейсов 22 февраля, связанной с забастовкой персонала. В связи с этим директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес сообщил нашему порталу, что «Туристам, имеющим на руках авиабилеты с вылетом 22 февраля, авиакомпания Air France предлагает скорректировать даты поездки на любой другой день в период с 21 по 27 февраля. Они могут обращаться в агентства, в которых были куплены билеты, специалисты помогут подобрать альтернативные варианты. В том случае, если кто-то из путешественников все же попытается улететь завтра, то им необходимо следить за информацией от авиакомпании по статусу рейса. В случае отмены или задержки более чем на 3 часа Air France вернет полную стоимость билета. Национальный перевозчик Франции выполняет рейсы только в два города РФ - Москву и Санкт-Петербург. В Париж из Москвы завтра должно быть выполнено три рейса, из Санкт-Петербурга - один. Из столицы Франции в Москву и Санкт-Петербург по расписанию запланировано по одному рейсу. Все они выполняются на воздушном судне Airbus A319, вместимость которого позволяет предположить, что забастовка авиакомпании отразится на планах максимум 600 - 700 российских туристов». Ростуризм - о массовой эпидемии гриппа в США Эпидемия гриппа объявлена на территории всех штатов Америки за исключением столичного региона и штата Гавайи, сообщает в среду Ростуризм. "Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в три раза превысило допустимый порог и продолжает расти. В штате Калифорния уровень смертности от гриппа и одного из его последствий – пневмонии – достиг 70 человек в неделю. При этом распространившиеся в США разновидности вируса стали устойчивы к наиболее распространенным антивирусным препаратам. Одним из наиболее действенных способов борьбы с эпидемией американские специалисты считают вакцинацию, однако признают, что постоянная мутация вируса снижает ее эффект", — говорится в сообщении. В связи с этим в ведомстве призвали туроператоров, реализующих туры в США, информировать своих клиентов о рисках заболевания гриппом во время пребывания по этой стране. Туристам, уже находящимся на территории США, в Ростуризме рекомендовали сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, носить защитную маску, тщательно мыть руки и полость носа по возвращении с улицы и есть больше продуктов, содержащих витамин С, а также чеснок и лук. В зоне извержения вулкана на Суматре могут находиться российские туристы-индивидуалы Лишь небольшое число российских туристов может находиться вблизи зоны извержения вулкана на острове Суматра в Индонезии, вряд ли они пользовались услугами туроператоров, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. "Разумеется, на Суматре сейчас могут быть самостоятельные туристы из России, но их передвижение отследить трудно, и обращаться в турфирмы в случае неприятностей они не будут", — пояснила она. По словам Ирины Тюриной, остров Суматра туристы посещают в комбинированных турах с отдыхом на Бали и другими островами, это путешествия по традиционной исторической Индонезии. Также есть опция экспедиционные туры, но спрос на них на них сугубо индивидуальный – российские туроператоры все вместе отправляют туда меньше сотни туристов в год. Ранее ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) сообщил, что на индонезийском острове Суматра в понедельник произошло извержение вулкана. За последние семь лет это уже четвертый случай, до 2010 года вулкан не извергался более 400 лет. /TOURBUS.RU

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