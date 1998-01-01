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Чрезвычайное положение на Мальдивах продлили еще на месяц

Ростуризм вновь рекомендует нашим туристам «взвешивать необходимость поездки на Мальдивские острова»

Ростуризм снова рекомендовал российским туристам взвешивать необходимость поездок на Мальдивские острова в связи с тем, что чрезвычайное положение там продлено на 30 дней.

"По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, парламент Мальдивской Республики одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране, введенного 5 февраля президентом, еще на 30 дней. Ростуризм рекомендует российским туристам взвешивать необходимость поездок на Мальдивы, а туристам, уже находящимся на территории государства, по возможности избегать посещения столицы города Мале", — сообщает пресс-служба ведомства.

Ростуризм также призвал туроператоров, реализующих туры на Мальдивы, информировать своих клиентов о ситуации в стране.

Напомним, что чрезвычайное положение на Мальдивах было объявлено в связи с политическим кризисом после решения Верховного суда освободить из заключения ряд оппозиционных политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте главы государства Абдуллы Ясмина.

«Опубликованная на сайте Ростуризма рекомендация не влечет за собой запрета на организацию туров на Мальдивы», - пояснила руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова, чье мнение сегодня публикует ассоциация.

Она напоминает, что туристам при выборе и продаже тура по этому направлению необходимо предоставлять полную и достоверную информацию о ситуации в стране.

«Туроператоры могут это сделать лично при прямых продажах туров или уполномочить на это своих агентов», - поясняет эксперт.

Во избежание недоразумений рекомендуется получать от туриста подтверждение о том, что он был проинформирован.

В Российском союзе туриндустрии порталу ранее сообщили, что туристы, отдыхающие на островах архипелага, не посещают столицу Мале и политические кризисы, которые в этой стране не редкость, никак их не затрагивают. Аннуляций туров в связи с объявлением чрезвычайного положения также зарегистрировано не было, отметили в РСТ.

В свою очередь, в пресс-службе компании «Мальдивиана» нашему порталу заявили: «Никаких звонков от встревоженных туристов мы не получали, никаких отмен бронирований тоже нет. Правительство республики гарантирует, что туристам и туристическим объектам ничто не угрожает, инфраструктура работает в обычном режиме.

Внутренняя ситуация на Мальдивских островах не затрагивает туристические курорты. Туристам там гарантирована полнейшая безопасность».

«Политический кризис в стране не отразится на отдыхе туристов. Все это касается исключительно столицы - Мале, расположенной вдали от курортных островов и туристических зон. Соприкосновение российских туристов с Мале минимальное, в этот регион мы не организуем экскурсионную программу. Аннуляций туров в связи с текущей ситуацией не отмечаем», - говорится в комментарии пресс-службы туроператора ANEX Tour.

Наконец, Ольга Затонских, руководитель направления компании ПАКС, отмечает, что «единственная рекомендация, которую мы даем туристам, - это воздержаться от экскурсий в столицу – Мале. Но только потому, что во время политических митингов на острове иногда перекрывают дороги, так что передвижение по острову становится затруднительным».

/TOURBUS.RU