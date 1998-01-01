Новости Углич стал частью Золотого кольца Туроператоры обсуждают, повлияет ли новый статус на туристическую востребованность старинного города на Волге

Древний Углич включен в туристический маршрут "Золотое кольцо России", сообщает пресс-служба Минкультуры. Как сообщается, на минувшей неделе в министерстве культуры РФ прошло заседание совета по вопросам систематизации культурно-познавательного туристского маршрута "Золотое кольцо России". «Главной темой обсуждения стал вопрос включения города Углич в состав участников национального туристского проекта. Члены совета единогласно проголосовали за вступление Углича в состав участников национального туристского проекта», — говорится в сообщении. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в свою очередь выразил уверенность, что вхождение Углича в маршрут "Золотое кольцо России" придаст городу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития. "Сегодня принято решение о включении Углича в маршрут Золотое кольцо. Это большая победа всех угличан. Уверен, что вхождение в один из самых популярных маршрутов мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития", —написал г-н Миронов на своей странице в Facebook. Ранее заместитель министра культуры РФ Алла Манилова заявила, что города, претендующие на вступление в список Золотого кольца, должны сохранять культурно-историческое наследие православной Руси, а также соответствовать современному уровню обслуживания. Планируется, что в среднем в год статус города Золотого кольца будет получать один город-претендент. Глава Углича Светлана Ставицкая в середине января этого года также попросила президента официально внести город в список поселений туристического маршрута "Золотое кольцо России". Как отметила, комментируя нам эту новость, руководитель российского департамента компании «Ванд Интернешнл» Ирина Астахова, «Такое предложение существовало уже давно, и Углич присоединяли к поездкам по Золотому кольцу на протяжении многих лет. Поэтому многие туристы могут быть сейчас даже удивлены тем, что Углич ранее не был в Золотом кольце. Теперь все зависит от того, что даст городу этот статус. Если со статусом в город придет финансирование, то это принесет позитивные изменения, А это станет только дополнительной рекламой Углича, то вряд ли а принесет заметное увеличение турпотока, так как Углич и так популярен. В целом же я думаю, что включение новых городов в уже раскрученный и популярный бренд не принесет много пользы. Необходимо создавать новые маршруты, а такими действиями, как включение новых городов в уже сформированный популярный продукт, можно только запутать туристов и ослабить этот бренд». В свою очередь Александр Зворыгин, специалист отдела маркетинга туроператора «Дельфин» отметил в беседе с нами, что, на его взгляд, «Это решение не сильно увеличит туристический поток в Углич, так как в рамках туров по Золотому Кольцу, Углич уже давно принимает туристов и делает это успешно. Это и туры выходного дня и многодневные программы. Для города с населением чуть больше 30 тыс. человек в Угличе есть большое количество достопримечательностей, музеев и средств размещения на любой вкус и кошелек. Но при этом город этот не такой большой, как те же Ярославль или Кострома, и расположен не так близко к столице, как Сергиев Посад, поэтому самостоятельных туристов, которые отправятся именно в Углич и никуда больше, совсем немного». /TOURBUS.RU

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