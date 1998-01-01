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Литва увеличит количество визовых центров в России/ Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов об извержении вулкана на Суматре/ Директора красноярской турфирмы, обманувшего более 30 клиентов, объявили в розыск

Литва увеличит количество визовых центров в России

Число визовых центров Литвы в России будет постепенно расти, сообщил сегодня посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас журналистам в Калининграде, - сообщает «Интерфакс».

"Мы стараемся, чтобы все россияне смогли получить возможность побывать в Литве. Число наших визовых центров в России постоянно растет. На сегодня они есть в 17 регионах. Мы будем постепенно увеличивать их количество", — сказал посол.

По его словам, это связано с тем, что в России сегодня понемногу возрождается интерес к туристическому и лечебно-рекреационному потенциалу Литвы.

Г-н Мотузас отметил, что возрождается интерес к Литве и в Калининградской области — по итогам 2017 года количество туристов из этого региона России в Литве выросло на 10% в сравнении с предыдущим годом.

В свою очередь генеральный консул Литвы в Калининграде Олег Скиндерский сообщил, что впервые за последние годы отмечен рост числа шенгенских виз, выданных жителям Калининградской области — в 2017 году визы получило более 41 тыс. калининградцев.

При этом, начиная с 2013 года, количество выдаваемых виз уменьшалось на 30% в год, отметил генконсул.

Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов об извержении вулкана на Суматре

Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Индонезию, информировать клиентов об извержении вулкана на острове Суматра, а туристам, находящимся на острове, рекомендовано сохранять спокойствие, говорится в сообщении ведомства.

"Ростуризм рекомендует туристам, находящимся на острове Суматра, сохранять спокойствие, соблюдать требования личной безопасности и следовать указаниям властей. Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Индонезию, информировать своих клиентов об извержении вулкана на Суматре", — сообщает Ростуризм.

Ведомство подчеркивает, что информации о пострадавших российских гражданах не поступало.

Ростуризм со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД РФ сообщает, что в минувший понедельник на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана. За последние семь лет это уже четвертый случай, до 2010 года вулкан не извергался более 400 лет.

"В настоящий момент местные власти проводят эвакуацию расположенных поблизости населенных пунктов. Последствия извержения никак не сказались на авиаперелетах, так как пепел не достиг города Медан и территории аэропорта", — говорится в сообщении.

Директора красноярской турфирмы, обманувшего более 30 клиентов, объявили в розыск

Сотрудники МУ МВД России "Красноярское" разыскивают директора туристической фирмы, в отношении которой возбуждено 33 уголовных дела из-за кражи денежных средств туристов, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Красноярскому краю.

В результате преступных действий мошенницы пострадали более 30 человек. Общий ущерб составил около трех млн рублей. В пресс службе уточнили, что подозреваемая скрывается от следствия и находится в розыске.

В отношении директора турфирмы были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщили в полиции, в 2017 году тридцатилетняя женщина получила от туристов деньги в качестве оплаты за заграничные путевки, но на счет туроператоров они не поступили.

/TOURBUS.RU