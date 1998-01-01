Новости Начало полетов в Египет, похоже, опять откладывается Новое заявление главы авиакомпании Egypt Air о переносе начала рейсов Каир-Москва на апрель не вызвало оптимизма у представителей Минтранса и турбизнеса

Как сообщили сегодня египетские СМИ, глава авиакомпании Egypt Air Сафуат Муслим объявил, что авиасообщение между Каиром и Москвой может быть возобновлено «до конца апреля». По его словам, перенос возобновления авиасообщения на апрель связан с тем, что с апреля (а вернее, с последнего воскресенья марта) начинает действовать летнее расписание полетов, что позволит добиться большей эффективности авиаперевозок, говорится в сообщении. Глава компании уточнил, что целью подписанного в декабре документа между Россией и Египтом было возобновление авиасообщения, однако каждая авиакомпания в праве сама принимать решение о том, когда запускать рейсы. Напомним, что еще два месяца назад Россия и Египет подписали соглашение о возобновлении авиасообщения в феврале 2018 года. При этом ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов неоднократно заявлял, что открытие регулярного авиасообщения между столицами государств ожидается во второй половине февраля. Он также уточнял, что на первом этапе на маршруте будут выполняться пять рейсов в неделю: три из них будет совершать Egypt Air, два — российский "Аэрофлот". Более того, в минувший четверг вице-премьер РФ Аркадий Дворкович также подтвердил, что «возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром в 20-х числах февраля очень вероятно». "Принципиально важно, что решение принято, согласовано с коллегами", — добавил г-н Дворкович. "Вчера ко мне в Кувейте подходил министр иностранных дел Египта, поблагодарил, спрашивал, когда курортные города могут открыть, я сказал, что пока нет такой возможности", — добавил тогда вице-премьер. Также в середине февраля ТАСС сообщал, что национальные перевозчики РФ и АРЕ полностью урегулировали все технические вопросы для возобновления прямых рейсов между странами. «Все разрешения для авиакомпаний на работу, начиная с 1 февраля, есть. И теперь мы можем запускать рейсы в любое время. Когда точно, уже решает сама компания», - сказал тогда агентству официальный представитель Министерства гражданской авиации Египта Басем Абдель Карим. По его словам, некоторая задержка с началом полетов вызвана техническими аспектами. «Компаниям нужно успеть продать билеты на самолеты, потому что никто не хочет отправлять пустые самолеты», - пояснил он. На этом фоне Минтранс РФ сегодня призвал причастные ведомства ускорить открытие регулярных рейсов Москва — Каир. "Все политические решения о возобновлении полетов между Москвой и Каиром приняты, технические вопросы улажены. Минтранс призывает все задействованные в процессе ведомства ускорить процесс возобновления полетов", — сообщил "Интерфаксу" представитель министерства. На фоне вновь возникшей неопределенности туроператоры продолжают комментировать последствия для турбизнеса ожидаемого начала полетов в Каир. Так, глава НТК «Интурист» Виктор Тополкараев заявил нашему порталу, что «говорить о существенном турпотоке россиян в Египет до того, как появятся чартеры на его курорты, не приходится». «Для россиян Египет – прежде всего семейный отдых в холодное время года, когда за приемлемую цену можно отправиться к солнцу и морю, - констатирует он. – Трудно ожидать, что они «толпами» поедут на курорты через Каир, используя автобусный трансфер длиной в 7-8 часов». После начала полетов в Каир, по его мнению, речь может идти о десятках или даже сотнях тысяч туристов, но не о миллионах. А вот когда «откроют» Египет полностью и на его курорты полетят чартеры – страна с помощью российских операторов быстро нарастит объемы до миллиона человек, - уверен эксперт. /TOURBUS.RU

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