Новости Выяснилось, как будут работать в конце февраля и начале марта визовые центры стран Евросоюза В связи с отмечаемыми в России ближайшими праздничными датами ряд визовых центров меняет порядок своей работы

О порядке работы визовых центров (ВЦ) стран Шенгена сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России: АВСТРИЯ 23 февраля 2018 года – визовые центры закрыты, Посольство Австрии открыто. БЕЛЬГИЯ Посольство и ВЦ не работают 23 Февраля и 8 Марта. БОЛГАРИЯ Посольство и ВЦ закрыты 23 февраля, 8 и 9 марта. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Визовый центр закрыт 8 марта. ГРЕЦИЯ 19 февраля (греческий общественный праздник) – Генеральные консульства Греции в РФ закрыты. Визовые центры работают в обычном режиме. 23 февраля - Генконсульства Греции открыты, ВЦ - закрыты. ГЕРМАНИЯ ВЦ Германии в Москве, Самаре, Саратове, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону будут закрыты 8 и 9 марта. В Санкт-Петербурге и Архангельске – 8 марта. ВЕНГРИЯ 22.02.18 и 07.03.18 визовый центр в Москве будет работать с 09:00 до 16:00, выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 18:00. 24.02.18 и 10.03.18 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 14:00. 23.02.18, 08.03.18, 09.03.18 визовый центр и его контакт-центр не работают. ДАНИЯ ВЦ Дании в Москве будет закрыт 23 февраля 2018. ИСЛАНДИЯ Визовый центр в Москве не работает 23 февраля и 8 марта. ИСПАНИЯ В 2018 году испанские визовые центры будут закрыты по всем субботам и воскресеньям. ВЦ в Москве не работает 23 февраля и 8 марта. В Санкт-Петербурге ВЦ закрыт 8 марта. ИТАЛИЯ ВЦ в Москве закрыт 8 марта. КИПР Консульский отдел Посольства в Москве не работает 23 февраля и 8 марта. ЛАТВИЯ 22.02.18 и 07.03.18 визовый центр в Москве будет работать с 09:00 до 16:30, выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 18:00. 24.02.18 и 10.03.18 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 14:00. 23.02.18, 08.03.18, 09.03.18 визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают. ЛИТВА 23 февраля – ВЦ в Москве и регионах закрыты, Консульства работают в обычном режиме. МАЛЬТА ВЦ и Консульство закрыты 23 февраля. НИДЕРЛАНДЫ ВЦ и Консульство закрыты 23 февраля. НОРВЕГИЯ ВЦ и Консульство закрыты 8 марта. ПОЛЬША ВЦ и Консульство закрыты 23 февраля, 8 и 9 марта. ПОРТУГАЛИЯ ВЦ и Консульство закрыты 23 февраля и 8 марта. СЛОВЕНИЯ 22.02.18 и 07.03.18 визовый центр в Москве будет работать с 09:00 до 16:30: прием документов на визу в Венгрию будет осуществляться с 09:00 до 16:00. Выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 18:00. 24.02.18 и 10.03.18 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 14:00. 23.02.18, 08.03.18, 09.03.18 визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают. СЛОВАКИЯ Визовые центры Словении в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске, Омске, Красноярске, Калининграде, Мурманске и Екатеринбурге будут закрыты на прием и выдачу документов 8 и 9 марта. ХОРВАТИЯ 23 февраля – Посольство открыто. Визовые центры в Москве и регионах закрыты. ФИНЛЯНДИЯ С 19 февраля меняется режим работы Визового Центра Финляндии в Москве. ВЦ будет работать по следующему графику: Прием индивидуальных заявителей: с 09:00 до 16:00 (Понедельник-Пятница) Прием туристических агентств: с 09:00 до 12:00 (Понедельник-Пятница) Сбор биометрических данных заявителей туристических агентств с 13:00 до 16:00 (Понедельник-Пятница) Выдача готовых документов: с 09:00 до 16:00 (Понедельник-Пятница) 23 февраля, а также 8 и 9 марта 2018 года визовые центры Финляндии в Москве и регионах закрыты. ЧЕХИЯ 23 февраля визовые центры в Москве, Воронеже, Смоленске и Новороссийске будут закрыты для подачи и получения документов. Визовые центры в Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Саратове, Владивостоке, Казани, Омске, Перми, Самаре, Уфе будут работать только на выдачу готовых паспортов. В марте ВЦ в регионах закрыты 8 и 9 марта. ШВЕЦИЯ 23 февраля Визовый центр Швеции в Москве работает в обычном режиме. Визовые центры в остальных городах закрыты. ШВЕЙЦАРИЯ Посольство и ВЦ закрыты 23 февраля и 8 марта. ЭСТОНИЯ Посольство и ВЦ закрыты 23 февраля и 8 марта. Кроме того, нет приема заявителей и 24 февраля (День Независимости).

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