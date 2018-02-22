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20 февраля
Выяснилось, как будут работать в конце февраля и начале марта визовые центры стран Евросоюза
В связи с отмечаемыми в России ближайшими праздничными датами ряд визовых центров меняет порядок своей работы
О порядке работы визовых центров (ВЦ) стран Шенгена сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России:
АВСТРИЯ
23 февраля 2018 года – визовые центры закрыты, Посольство Австрии открыто.
БЕЛЬГИЯ
Посольство и ВЦ не работают 23 Февраля и 8 Марта.
БОЛГАРИЯ
Посольство и ВЦ закрыты 23 февраля, 8 и 9 марта.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Визовый центр закрыт 8 марта.
ГРЕЦИЯ
19 февраля (греческий общественный праздник) – Генеральные консульства Греции в РФ закрыты. Визовые центры работают в обычном режиме.
23 февраля - Генконсульства Греции открыты, ВЦ - закрыты.
ГЕРМАНИЯ
ВЦ Германии в Москве, Самаре, Саратове, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону будут закрыты 8 и 9 марта. В Санкт-Петербурге и Архангельске – 8 марта.
ВЕНГРИЯ
22.02.18 и 07.03.18 визовый центр в Москве будет работать с 09:00 до 16:00, выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 18:00.
24.02.18 и 10.03.18 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 14:00.
23.02.18, 08.03.18, 09.03.18 визовый центр и его контакт-центр не работают.
ДАНИЯ
ВЦ Дании в Москве будет закрыт 23 февраля 2018.
ИСЛАНДИЯ
Визовый центр в Москве не работает 23 февраля и 8 марта.
ИСПАНИЯ
В 2018 году испанские визовые центры будут закрыты по всем субботам и воскресеньям.
ВЦ в Москве не работает 23 февраля и 8 марта. В Санкт-Петербурге ВЦ закрыт 8 марта.
ИТАЛИЯ
ВЦ в Москве закрыт 8 марта.
КИПР
Консульский отдел Посольства в Москве не работает 23 февраля и 8 марта.
ЛАТВИЯ
22.02.18 и 07.03.18 визовый центр в Москве будет работать с 09:00 до 16:30, выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 18:00.
24.02.18 и 10.03.18 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 14:00.
23.02.18, 08.03.18, 09.03.18 визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.
ЛИТВА
23 февраля – ВЦ в Москве и регионах закрыты, Консульства работают в обычном режиме.
МАЛЬТА
ВЦ и Консульство закрыты 23 февраля.
НИДЕРЛАНДЫ
ВЦ и Консульство закрыты 23 февраля.
НОРВЕГИЯ
ВЦ и Консульство закрыты 8 марта.
ПОЛЬША
ВЦ и Консульство закрыты 23 февраля, 8 и 9 марта.
ПОРТУГАЛИЯ
ВЦ и Консульство закрыты 23 февраля и 8 марта.
СЛОВЕНИЯ
22.02.18 и 07.03.18 визовый центр в Москве будет работать с 09:00 до 16:30: прием документов на визу в Венгрию будет осуществляться с 09:00 до 16:00. Выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 18:00.
24.02.18 и 10.03.18 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 14:00.
23.02.18, 08.03.18, 09.03.18 визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.
СЛОВАКИЯ
Визовые центры Словении в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске, Омске, Красноярске, Калининграде, Мурманске и Екатеринбурге будут закрыты на прием и выдачу документов 8 и 9 марта.
ХОРВАТИЯ
23 февраля – Посольство открыто. Визовые центры в Москве и регионах закрыты.
ФИНЛЯНДИЯ
С 19 февраля меняется режим работы Визового Центра Финляндии в Москве.
ВЦ будет работать по следующему графику:
Прием индивидуальных заявителей: с 09:00 до 16:00 (Понедельник-Пятница)
Прием туристических агентств: с 09:00 до 12:00 (Понедельник-Пятница)
Сбор биометрических данных заявителей туристических агентств с 13:00 до 16:00 (Понедельник-Пятница)
Выдача готовых документов: с 09:00 до 16:00 (Понедельник-Пятница)
23 февраля, а также 8 и 9 марта 2018 года визовые центры Финляндии в Москве и регионах закрыты.
ЧЕХИЯ
23 февраля визовые центры в Москве, Воронеже, Смоленске и Новороссийске будут закрыты для подачи и получения документов.
Визовые центры в Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Саратове, Владивостоке, Казани, Омске, Перми, Самаре, Уфе будут работать только на выдачу готовых паспортов.
В марте ВЦ в регионах закрыты 8 и 9 марта.
ШВЕЦИЯ
23 февраля Визовый центр Швеции в Москве работает в обычном режиме.
Визовые центры в остальных городах закрыты.
ШВЕЙЦАРИЯ
Посольство и ВЦ закрыты 23 февраля и 8 марта.
ЭСТОНИЯ
Посольство и ВЦ закрыты 23 февраля и 8 марта. Кроме того, нет приема заявителей и 24 февраля (День Независимости).
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