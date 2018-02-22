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Новости
20 февраля
Выяснилось, как будут работать в конце февраля и начале марта визовые центры стран Евросоюза

В связи с отмечаемыми в России ближайшими праздничными датами ряд визовых центров меняет порядок своей работы


О порядке работы визовых центров (ВЦ) стран Шенгена сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России:

АВСТРИЯ

23 февраля 2018 года – визовые центры закрыты, Посольство Австрии открыто.

БЕЛЬГИЯ

Посольство и ВЦ не работают 23 Февраля и 8 Марта.

БОЛГАРИЯ

Посольство и ВЦ закрыты 23 февраля, 8 и 9 марта.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Визовый центр закрыт 8 марта.

ГРЕЦИЯ

19 февраля (греческий общественный праздник) – Генеральные консульства Греции в РФ  закрыты. Визовые центры работают в обычном режиме.

23 февраля - Генконсульства Греции открыты, ВЦ -  закрыты.

ГЕРМАНИЯ

ВЦ Германии в Москве, Самаре, Саратове, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону будут закрыты 8 и 9 марта. В  Санкт-Петербурге и Архангельске – 8 марта.

ВЕНГРИЯ

22.02.18 и 07.03.18 визовый центр в Москве будет работать с 09:00 до 16:00, выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 18:00.

24.02.18 и 10.03.18 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 14:00.

23.02.18, 08.03.18, 09.03.18 визовый центр и его контакт-центр не работают.

ДАНИЯ

ВЦ  Дании в Москве будет закрыт 23 февраля 2018.

ИСЛАНДИЯ

Визовый центр в Москве не работает 23 февраля и 8 марта.

ИСПАНИЯ

В 2018 году испанские визовые центры будут закрыты по всем субботам и воскресеньям.

ВЦ в Москве не работает 23 февраля и 8 марта. В Санкт-Петербурге ВЦ закрыт 8 марта.

ИТАЛИЯ

ВЦ в Москве закрыт 8 марта.

КИПР

Консульский отдел Посольства в Москве не работает 23 февраля и 8 марта.

ЛАТВИЯ

22.02.18 и 07.03.18 визовый центр в Москве будет работать с 09:00 до 16:30, выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 18:00.

24.02.18 и 10.03.18 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 14:00.

23.02.18, 08.03.18, 09.03.18 визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.

ЛИТВА

23 февраля – ВЦ в Москве и регионах закрыты, Консульства работают в обычном режиме.

МАЛЬТА

ВЦ и Консульство закрыты 23 февраля.

НИДЕРЛАНДЫ

ВЦ и Консульство закрыты 23 февраля.

НОРВЕГИЯ

ВЦ и Консульство закрыты 8 марта.

ПОЛЬША

ВЦ и Консульство закрыты 23 февраля,  8 и 9 марта.

ПОРТУГАЛИЯ

ВЦ и Консульство закрыты 23 февраля и 8 марта.

СЛОВЕНИЯ

22.02.18 и 07.03.18 визовый центр в Москве будет работать с 09:00 до 16:30: прием документов на визу в Венгрию будет осуществляться с 09:00 до 16:00. Выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 18:00.

24.02.18 и 10.03.18 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 14:00.

23.02.18, 08.03.18, 09.03.18 визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.

СЛОВАКИЯ

Визовые центры Словении в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске, Омске, Красноярске, Калининграде, Мурманске и Екатеринбурге будут закрыты на прием и выдачу документов 8 и 9 марта.

ХОРВАТИЯ

23 февраля – Посольство открыто. Визовые центры в Москве и регионах закрыты.

ФИНЛЯНДИЯ

С 19 февраля меняется режим работы Визового Центра Финляндии в Москве.

ВЦ будет работать по следующему графику:

Прием индивидуальных заявителей: с 09:00 до 16:00 (Понедельник-Пятница)

Прием туристических агентств: с 09:00 до 12:00 (Понедельник-Пятница)

Сбор биометрических данных заявителей туристических агентств с 13:00 до 16:00 (Понедельник-Пятница)

Выдача готовых документов: с 09:00 до 16:00 (Понедельник-Пятница)

23 февраля, а также 8 и 9 марта 2018 года визовые центры Финляндии в Москве и регионах закрыты.

ЧЕХИЯ

23 февраля визовые центры в Москве, Воронеже, Смоленске и Новороссийске будут закрыты для подачи и получения документов.

Визовые центры в Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Саратове, Владивостоке, Казани, Омске, Перми, Самаре, Уфе будут работать только на выдачу готовых паспортов.

В марте ВЦ в регионах закрыты 8 и 9 марта.

ШВЕЦИЯ

23 февраля  Визовый центр Швеции в Москве работает в обычном режиме.

Визовые центры в остальных городах закрыты.

ШВЕЙЦАРИЯ

Посольство и ВЦ закрыты 23 февраля и 8 марта.

ЭСТОНИЯ

Посольство и ВЦ закрыты 23 февраля и 8 марта. Кроме того, нет приема заявителей и 24 февраля (День Независимости).

 


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