В Петербурге ждут чартеры из Египта - но пока лишь «футбольные»

Эксперты опасаются, что для начала полноценной чартерной перевозки на египетские курорты может не хватить бортов

Как заявил на встрече с журналистами Евгений Ильин, коммерческий директор управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), наиболее активными по части организации чартеров в Петербург на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года неожиданно оказались египтяне.

«В настоящее время уже подано около 50 заявок на прием в Петербурге чартерных авиарейсов с болельщиками тех или иных команд, - сообщил он. – При этом на чартеры из Египта приходится примерно 40 из них: поскольку эта страна проводит у нас один из матчей, интерес к нему оказался очень высоким».

По его словам, уже сейчас Пулково готовится к приему «чартерных» болельщиков, организуя соответствующую систему их обслуживания. В частности, предполагается не смешивать фанатов с обычными пассажирами: с этой целью для болельщиков в ныне неиспользуемом терминале Пулково-2 создадут буферную зону, в которой они станут находиться до того, как будут увезены на стадион (в гостиницу и т. д.) автобусами или улетят на родину. «Соответственно, там появятся и нужные для автобусов остановки, и вся необходимая для оказания услуг инфраструктура», - пояснил Евгений Ильин.

Что касается скорого «открытия» Египта как выездного туристического направления, он уверен: об этом можно будет говорить не ранее осени 2018 года. «Да, нам тоже очень хотелось бы скорого появления Египта в расписании рейсов, вылетающих из Петербурга, - признался он журналистам. – Однако реально рассчитывать на курортные рейсы в Египет вряд ли стоит раньше осени».

Свой интерес к египетской перевозке он объясняет тем, что до «закрытия» направления в общем объеме Страна пирамид занимала до 15%, а Хургада и Шарм-эль-Шейх – второе и четвертое места в перечне самых популярных направлений Пулково.

Примерно в том же духе рассуждают и представители сферы турбизнеса. Так, глава НТК «Интурист» Виктор Тополкараев убежден, что «говорить о существенном турпотоке россиян в Египет до того, как появятся чартеры на его курорты, не приходится».

«Для россиян Египет – прежде всего семейный отдых в холодное время года, когда за приемлемую цену можно отправиться к солнцу и морю, - констатирует он. – Трудно ожидать, что они толпами поедут на курорты через Каир, используя автобусный трансфер длиной в 7-8 часов».

В этом случае, по его мнению, речь может идти о десятках или даже сотнях тысяч туристов, но не о миллионах. А вот когда «откроют» Египет полностью и на его курорты полетят чартеры – страна с помощью российских операторов быстро нарастит объемы до миллиона человек.

При этом эксперты видят и еще одну проблему: по мнению многих, летом 2018 года для расширения потока туристов из России в Египет может банально не хватить самолетов, которые будут активно задействованы как на доставке отдыхающих в Турцию и по другим «отпускным» направлениям, так и для обслуживания болельщиков.

«Уже сейчас идут разговоры о том, что существующего у российских авиакомпаний парка самолетов может не хватить: есть намерения привлечь для этого и иностранных перевозчиков, - соглашается авиаэксперт Александр Семенов. – На этом фоне значительный рост потребности в бортах в случае появления на рынке Египта может только усугубить дефицит».

/TOURBUS.RU