Глава Ростуризма объяснил, почему инвестировать в турбизнес – «перспективно и выгодно»

Руководители Ростуризма, торгово-промышленных палат России и Москвы и ведущие эксперты стали участниками панельной сессии "Инвестирование в туризм: привлекательные сегменты отрасли, подготовка к ЧМ-2018" , прошедшей в конце минувшей недели в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-18» .

Встречу открыл глава Ростуризма Олег Сафонов, который отметил, что туротрасль в последние годы одной из самых перспективных и выгодных для инвестирования сфер российского бизнеса.

По словам эксперта, "С 2011 года Ростуризм реализует программу развития внутреннего и въездного туризма до 2018 года. Программа построена на принципах государственно-частного партнерства, на один рубль бюджетный должно быть привлечено не менее двух внебюджетных. Нами было проинвестировано 24 млрд и привлечено внебюджетных 67 млрд рублей. Работа ведется в 35 регионах страны.

По итогам реализации ФЦП в 2018 году в стране будет построено и введено в эксплуатацию более 200 объектов туристской обеспечивающей инфраструктуры».

"В прошлом году было совершено 56,5 млн поездок по стране, рост – 3%, а по сравнению с 2014 годом — 70%. Мы видим большие перспективы с точки зрения развития въездного туризма в страну. В 2015 году мы впервые вошли в десятку самых популярных стран с точки зрения путешествий в страну в мире. Потенциал в этом плане не раскрыт.

Отрасль стала очень интересной для инвестирования, мы это видим в реальности, находясь в Сочи. По итогам зимнего сезона 2017-2018 года в Сочи приехали 600 тыс. человек, темпы роста – плюс 28%. Какие еще нужны цифры, чтобы показать перспективность инвестиций в туризм?», — подчеркнул г-н Сафонов.

По мнению главы Ростуризма, бурное развитие туротрасли в России только начинается: «Только в 2015 году мы создали пакетные туры, до этого были неконкурентоспособны. Почему был большой поток выездной за рубеж? Потому что внутри страны не предлагался продукт, пользующийся спросом. Часто слышим, что конкуренция с Турцией и Египтом может вызвать трудности развития нашего турсектора. Мы с этим не согласны и, наоборот, приветствуем развитие конкуренции.

Мы должны знать те продукты, которые создаются в мире, и быть конкурентоспособными, предлагая качественный и недорогой продукт, а для этого надо активно инвестировать в туристский сектор России. И все макроэномические показатели говорят, что это важно, перспективно и выгодно».

При этом отметил спикер, туризм в России оказывается выгодна развивать даже там, где нет промышленного производства: «В России - огромное число охраняемых территорий – заповедников, заказников, национальных парков. Ничего другого, кроме туризма, там развиваться не может. И он развивается. В Арктическом регионе, где очень тяжелые условия для жизни и работы, туризм развивается. Так, одно из самых перспективных направлений развития туризма на Севере – Земля Франца-Иосифа, в прошлом году ее посетили две тыс. человек из 40 стран, и спрос растет, хотя путешествия эти и очень дорогие»

Интересным оказалось и выступление главы ТПП РФ Сергей Катырин, который считает, что

«пора начать поощрять материально туроператоров за разработку новых туристических маршрутов по стране».

Эксперт напомни, что о многих странах вопрос поощрения туроператоров успешно решен. Например, для привлечения въездного турпотока из России в Турции действуют программы субсидирования российских туроператоров – турецкий бюджет выделяет до $8000 за каждый организованный российским туроператором авиаперелет.

Израиль также субсидирует чартерные рейсы из России: министерство туризма возмещает компаниям 45 евро за каждого прилетевшего в Эйлат российского пассажира.

В своем выступлении г-н Катырин также сообщил, что в его организации есть идея освободить от НДС компании, работающие на внутренних маршрутах с небольшой нагрузкой. "Эту тему надо обсуждать с правительством", — добавил он.

В конце сессии собравшимся были представлены результаты исследования компании Ernst & Young, которая по заданию Ростуризма исследовала туристические предпочтения жителей крупных городов России.

Согласно этому исследованию, около 74% жителей крупных городов намерены в 2018 году совершить хотя бы одну туристическую поездку по России, в то же время до 2% уменьшилось количество жителей, которые вообще не планируют никуда уезжать в свой отпуск

При этом, как и в прошлом году, большинство наших туристов, планирующих отпуск исключительно за границей, отправятся в страны Средиземноморья и Западной Европы Особый интерес у респондентов вызывают Италия (16%), Испания (12%), Греция (11%).

По результатам исследования 2018 года, участники опроса, не рассматривающие отдых в России, указывают те же причины, что и в 2017 году, среди которых необоснованно высокие затраты при более низком уровне сервиса и менее комфортных условиях проживания.

/TOURBUS.RU