Дальнейшего «взрывного» роста внутрироссийского туризма ждать не стоит

Транспортная доступность, уровень развития туристической инфраструктуры и продвижения территорий – три основных проблемы, которые в настоящее время определяют степень популярности внутренних направлений туризма. К этому выводу пришли участники обсуждения в рамках прошедшего в конце минувшей недели Третьего регионального туристического форума, собравшего в Петербурге более 750 представителей турбизнеса.

«Если удастся решить проблему транспортной доступности путем организации подходящих по стоимости рейсов, многие регионы России могут значительно, даже в несколько раз, увеличить въездной турпоток, - считает начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Евгений Куделя. – Уверяю вас: как только благодаря наличию доступной по цене перевозки там начнется рост турпотока, тут же найдутся инвесторы, готовые «вкладываться» и в развитие инфраструктуры».

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия подчеркнула: большое значение имеют и усилия по продвижению того или иного региона.

«Очевидно, что сейчас важно не только постоянно предлагать рынку какие-либо новинки, но и очень грамотно продвигать их, - полагает она. – Причем для этого надо использовать самые разные возможности, не исключая наиболее современных способов передачи информации. Однако самым главным стимулом остается качество услуг: если гостю все понравилось, «сарафанное радио» порой работает лучше любого другого инструмента».

Соглашаясь, что продвижение является одним из весьма важных критериев повышения популярности отечественных отпускных направлений, глава организовавшей Третий региональный туристический форум компании «ТНК Интурист» Виктор Тополкараев подчеркнул, «что при существующем бюджете трудно ожидать каких-то серьезных результатов в деле роста популярности наших курортов».

«Не буду называть конкретные суммы, но в целом Россия тратит на эти цели разве половину того, что затрачивает та же Турция на свое продвижение только в нашей стране, - констатировал он. – Как ни странно, но мы видим и значительное снижение активности, к примеру, отечественных отельеров к участию в нашем форуме: если в первом до 90% экспонентов представляли наши средства размещения, сейчас наибольшую активность демонстрируют не они, а турецкие, греческие или болгарские».

Вместе с тем он полагает, что, оценивая темпы развития внутреннего туризма, стоит ориентироваться не на 2016-й, а на 2014 год, с которого начались попытки организации пакетных туров по России. «Сравнивать с 2016 годом, когда по известным причинам (отсутствие на рынке Турции и Египта, запрет на выезд ряда категорий клиентов и т. д.) внутренний туризм достиг пиковых показателей, бессмысленно, - уверен он. – Сейчас он продолжает развиваться и нельзя не замечать, насколько изменилась к лучшему ситуация в Сочи, в Крыму и в других курортных регионах. Однако ждать взрывного роста турпотока на этих направлениях в сезоне 2018 года не стоит».

При этом он заметил: впервые за много последних лет нынче отельеры российских курортов не стали в массовом порядке повышать цены на размещение, оставив их, в основном, на уровне 2017-го. По его оценке, в этом сезоне средняя стоимость недельного «внутреннего» тура составит 27-28 тыс. рублей, в то время как зарубежная поездка на 10 дней обойдется примерно в $700.

/TOURBUS.RU