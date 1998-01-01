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Закон о сокращении срока оформления загранпаспорта подписан президентом/ Глава Якутии угрожает "Аэрофлоту" судом из-за инцидента со своим помощником/ Россиянина госпитализировали после падения со скалы в Таиланде

Закон о сокращении срока оформления загранпаспорта подписан президентом

Президент Путин подписал закон о сокращении с четырех до трех месяцев сроков выдачи загранпаспорта в случае получения его по месту пребывания гражданина.

Соответствующий закон опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ускорение выдачи будет касаться как загранпаспорта с электронным чипом, так и без него.

В соответствии с действующим законом, если загранпаспорт выдается по месту постоянной прописки, то срок составляет один месяц. Срок оформления паспорта гражданину, имеющему допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, сейчас не должен превышать три месяца. Срок оформления паспорта диппредставительством или консульским учреждением РФ не должен сейчас превышать также три месяца.

Глава Якутии пригрозил "Аэрофлоту" судом из-за инцидента со своим помощником

В московском аэропорту Шереметьево с рейса "Аэрофлота" Москва — Якутск был снят помощник главы Якутии Евгений Шигапов за нарушение порядка на борту самолета, сообщил глава региона Егор Борисов на своей странице в Instagram.

"Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника", — пишет г-н Борисов.

"Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление", — отметил глава Якутии.

В свою очередь официальный представитель "Аэрофлота" сообщил сегодня "Интерфаксу", что инцидент произошел в минувшую пятницу на рейсе SU 1750 Москва (Шереметьево) – Якутск.

"Пассажиры Борисов, Борисова и Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty free и ручной клади. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, словесно оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании", — отметил представитель "Аэрофлота".

При этом, по его словам, пассажиры предъявляли свои служебные удостоверения.

"Далее г-н Шигапов попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа не реагировал", — сказал собеседник агентства.

Россиянина госпитализировали после падения со скалы в Таиланде

Турист из России упал со скалы на острове Самуи в Таиланде, делая селфи на фоне водопада, он получил травмы ноги и поясницы, сообщает тайское издание Pattaya Now.

25-летний россиянин Евгений Бабонов вместе с девушкой отправились на экскурсию по острову Самуи на мотоцикле. По дороге они решили сделать фотографию на фоне известного водопада Кхун Си, рядом с которым расположена плантация тропического фрукта дуриан.

Как уточняет издание, молодой человек выбирал удобную позицию для хорошего ракурса, но неожиданно поскользнулся на мокрых камнях и упал вниз. Его девушка попросила помощи у сотрудников фермы, которые вызвали скорую помощь.

Россиянина отправили в больницу острова Самуи.

/TOURBUS.RU