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19 февраля
В сети стартовал обучающий проект, посвященный туристическим возможностям Армении
С сегодняшнего дня профессионалы туротрасли могут пройти короткий курс обучения и расширить свои знания об армянском  направлении 

Армения – страна небольшая, но как много достопримечательностей и интересных мест разместилось на ее территории! Вековые замки, древние монастыри и современные здания – такой богатой коллекции памятников позавидуют даже самые популярные туристические направления. Дополняют картину потрясающие пейзажи высоких гор и плодородных долин. 

Красоты страны и трогательное гостеприимство ее жителей ежегодно привлекают в страну более миллиона путешественников со всего света при населении республики около трех миллионов. Туристам из России здесь особенно удобно – большинство жителей Армении прекрасно говорят по-русски. 

Помочь российским туроператорам и турагентам поближе познакомиться с самыми значимыми достопримечательностями страны призван новый образовательный проект «10 travel-хитов Армении, которые нельзя пропустить». Он разработан Издательским домом «Турбизнес» в соответствии с Программой развития Организации Объединенных Наций в рамках проекта «Развитие интегрированного сельского туризма», который финансирует Россия. 

В учебный материал включено описание десяти самых интересных мест в стране: без их посещения нельзя сказать: «Я был в Армении». Для закрепления знаний предлагаем поучаствовать в небольшой викторине, ответить на интересные вопросы и узнать, насколько хорошо теперь вам знакома Армения. 
Переходите по ссылке и начитайте обучение!
Желаем успеха!

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