S7 полетит на Тенерифе

Наши эксперты прогнозируют, как отразится на стоимости туров выход еще одного регулярного авиаперевозчика на популярное испанское курортное направление

Как сообщили нам в пресс-службе перевозчика, S7 Airlines с 26 апреля открывает прямые регулярные рейсы на остров Тенерифе (Испания). Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Рейсы из Москвы на Тенерифе будут выполняться по понедельникам и четвергам. Вылет из Домодедово в 13:25, прилет в аэропорт Сур Рейна София в 19:20 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 20:20 и прибывает в Москву в 05:45 на следующий день.

Полеты из Москвы на Тенерифе будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A320neo, которые отличаются увеличенной дальностью полета.

"S7 Airlines активно расширяет географию полетов в Западную Европу. Мы рады предложить пассажирам новый рейс в Испанию - на Тенерифе, самый большой среди Канарских островов. Тенерифе привлекает путешественников возможностями для разнообразного отдыха: впечатляющие черным вулканическим песком пляжи, национальные парки с потрясающими пейзажами, океанские побережья для занятий серфингом и богатый подводный мир для поклонников дайвинга", - отметил Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

Сейчас S7 Airlines также выполняет прямые регулярные рейсы из Москвы в Барселону, Аликанте, Малагу, Валенсию, Пальма-де-Майорку и на Ибицу. Весной 2018 года авиакомпания начнет полеты в Аликанте из Санкт-Петербурга.

Комментируя запланированное начало рейсов еще одного перевозчика на Тенерифе, в PR-cлужбе компании "Натали Турс" отметили:

«Аэрофлот» уже сейчас летает на Тенерифе три раза в неделю и на текущий момент является монополистом на данном направлении. На летний сезон «Аэрофлот» заявляет пять рейсов в неделю. Предполагаемое увеличение перевозки может с одной стороны привести к общему снижению стоимости билетов на направлении.

С другой стороны, объём перевозки более пяти рейсов в неделю создаст дополнительный дефицит мест в отелях, которых на острове не хватает уже на протяжении нескольких последних лет.

Отметим, что благодаря большому объёму продаж билетов а/к Аэрофлот, компания "Натали Турс" использует туроператорский тариф на рейсах авиакомпании на Тенерифе, что позволяет формировать пакеты с выгодными ценами.

Что касается спроса на направлении, то на российском рынке Тенерифе стабильно популярен и имеет большое количество возвратных туристов. Глубина продаж туров на тенерифе в нашей компании на сегодняшний день превышает 160 дней, что позволяет рассчитывать на хороший летний сезон-2018 по данному направлению».

В свою очередь Неля Огурцова, генеральный директор туристической компании «Время-тур» отметила: «На данный момент прямым рейсом на Тенерифе можно улететь только авиакомпанией «Аэрофлот». При этом стоимость авиабилетов на регулярные рейсы диктуют авиакомпании, а они достаточно высок, а блоков для туроператоров авиакомпания не дает. Поэтому отдых на Тенерифе сейчас доступен далеко не каждому.

Но обещанных новых рейсах S7t выделено ограниченное количество мест для туроператоров. Очень надеюсь, что дополнительное количество рейсов снизит стоимость авиабилетов, ведь

Тенерифе всегда был круглогодичным и любимым курортом российских туристов».

« После ухода с рынка «ВИМ-авиа» ни осталось одного чартерного рейса на Тенерифе. А ведь под чартерные рейсы было легче организовать групповые трансферы, которые значительно удешевляли стоимость пакета. Теперь же говорить о Тенерифе, как о массовом направлении, как это было пару лет назад, невозможно», - заключила наш эксперт.

/TOURBUS.RU