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19 февраля
Приглашаем на Фестиваль Круизов - 2018!
В этом году главное событие года в сфере круизного рынка пройдет в двух столицах - уже в эту среду 21 февраля в Петербурге и 27 - в Москве
Третий ежегодный Фестиваль круизов традиционно пройдет в двух столицах:
21 февраля 2018, Санкт-Петербург, отель «Эмеральд», Суворовский проспект д. 18
27 февраля 2018, Москва, отель «Марриотт Новый Арбат», ул. Новый Арбат, д. 32
В рамках Фестиваля круизов состоятся пресс-конференция, workshop для специалистов, мастер-классы и презентации круизных туроператоров, панельные дискуссии, анимация, лотерея.
Свое участие в фестивале подтвердили компании: «Инфлот круизы и путешествия», Costa Cruises,«АРТ-Тур», «Виа Марис», «Мостурфлот», Круизный дом «МК», экспедиционная компания «Клуб путешествий «Special», «Инфофлот», круизная компания «Бриз Лайн», «ВодоходЪ», «Истлэнд», CruiseLine («Болеро Тур»), «Карлсон Туризм», «НИКА», «Магазин круизов», Royal Caribbean International, «Черноморские круизы», Poseidon Expeditions, система бронирования "Хотелбук-Сервис" и другие компании.
К участию в фестивале приглашаются: представители туристических компаний, сетевых и независимых агентств, FIT- и MICE-компаний, корпоративные клиенты.
Участие в качестве посетителя – бесплатное!
Партнеры мероприятия: круизная компания Costa Cruises, страховая компания «Ингосстрах» и выставка"ОТДЫХ"
Приходите и получите уникальную возможность выиграть специальные призы и подарки от участников и организаторов!
Дополнительная информация: Ирина Ильина i.ilina@tourbus.ru /+7 (495) 723-72-72
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