Новости TUI расширяет присутствие на Юге России Туроператор открыл офисы в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Пятигорске и рассказал о новых летних программах полетов из этих городов

Туроператор «TUI Россия», следуя своей стратегии развития туристического бизнеса в регионах РФ, расширил сеть представительств и торжественно открыл три новых офиса продаж: в Ростове-на-Дону – 13 февраля, в Краснодаре – 14 февраля, и в центре Северо-Кавказкого федерального округа – Пятигорске, 15 февраля. Как рассказали нашему порталу в пресс-службе оператора, представительства будут обслуживать, как профессионалов туристического рынка региона, так и туристов, желающих доверить свой отдых надежной туристической компании. В церемониях открытия новых офисов приняли участие руководство и менеджеры туроператора «TUI Россия», а также профессионалы туристической индустрии и почетные гости. На мероприятии в Пятигорске присутствовал первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Евгений Ступников, а также официальные представители республик Северного Кавказа. В торжественной церемонии открытия офиса в Ростове приняла участие Инна Шинкина, начальник Управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития Ростовской области, на церемонии в Краснодаре также присутствовали официальные лица Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Со стороны туроператора TUI на открытии представительств гостей приветствовали заместитель генерального директора «TUI Россия» Александр Сирченко, директор по дистрибуции «TUI Россия» Али Микаилов, заместитель директора по продукту и операционной деятельности по Северо-Западному региону Екатерина Стахиряк, а также менеджеры по продукту TUI и, конечно, руководители новых офисов в каждом городе. Представители TUI представили гостям планы компании по развитию туризма в каждом регионе и рассказали о перспективах работы с крупным российским туроператором. Также были представлены предложения для туристов на предстоящий летний сезон 2018 с прямым вылетами из новых городов. Среди них - программы из Краснодара в Турцию, Грецию (полуостров Халкидики, острова Крит и Корфу) и на Кипр. Предложения по отдыху в Турции с вылетом из столицы Кубани будут базироваться на перелетах авиакомпании I Fly в Анталью - в мае по субботам, с июня и далее в сезоне три раза в неделю по понедельникам, средам и субботам. Программа из Ростова-на-Дону в Турцию будет также на базе авиакомпании I Fly - в мае вылеты в Анталью будут выполняться по вторникам, с июня и далее в сезоне – два раза в неделю по вторникам и субботам. Наконец, программа для Пятигорска с прямым вылетами из аэропорта Минеральные Воды в Турцию откроется 28 мая на базе авиакомпании I Fly и продлится до 16 сентября. Также в перспективе планируется запустить туры в Грецию.

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Как отметили также в компании, стратегия развития компании «TUI Россия» предусматривает активное развитие новых перспективных туристических направлений, в том числе по внутреннему туризму, поэтому на презентациях региональных офисов руководство туроператора большое внимание уделило планам компании по внутреннему туризму, разработке новых маршрутов и привлечению российских туристов к путешествиям по своей стране. /TOURBUS.RU

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