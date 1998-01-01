«НТК Интурист» создает «контролируемую авиаперевозку»

Гендиректор «НТК Интурист» Виктор Тополкараев рассказал о том, как оператор собираетcя минимизировать авиационные риски в предстоящем летнем сезоне

О новом проекте, направленном на минимизацию рисков при туристической авиаперевозке, сообщил гендиректор туроператора «НТК Интурист» Виктор Тополкараев, - сообщает наш корреспондент в Санкт-Петербурге.

«Речь не идет о создании собственной авиакомпании – мы продолжаем работу по образованию системы контролируемой перевозки, гарантирующей нашим клиентам высокое качество доставки», - так ответил Виктор Тополкараев на вопрос о вероятности появления у туроператора собственных «крыльев».

По словам топ-менеджера, в настоящее время продолжаются переговоры с двумя авиакомпаниями, которые готовы сотрудничать с «Интуристом» в деле организации такой перевозки.

«Мы действительно намерены приобрести за собственные деньги в лизинг несколько воздушных судов, которые будут фактически введены во флот того или иного уже действующего перевозчика, но станут осуществлять полеты в наших интересах, - сообщил он.

– Создавать собственную авиакомпанию мы не намерены – каждый должен заниматься своим делом. То есть мы будет выступать в качестве заказчика, а всю текущую работу по обслуживанию и содержанию лайнеров возьмет на себя авиакомпания-партнер».

По его словам, все документы по этому поводу подготовлены, но окончательно еще не подписаны.

При этом гендиректор «Интуриста» подчеркнул: в существующих условиях, с учетом событий прошлого года и ситуации на рынке, компания стремится минимизировать риски, связанные с перевозкой. В связи с этим в наступающем сезоне туроператор делает ставку на регулярную перевозку: по словам Виктора Тополкараева, в общем объеме этим летом она составит около 70%.

В первую очередь туристов станут отправлять на регулярных рейсах турецкой авиакомпании Atlas Global, а помогать ей в доставке клиентов на курорты станут Turkish Airlines, Red Wings, Nord Star и др. В Грецию, в основном, перевозка будет осуществляться на крыльях Aegean Airlines, а в Чехию – CSA.

«На лайнерах Atlas Global будет осуществляться перевозка туристов в Турцию как из регионов, так и из Москвы и Петербурга, - констатировал Виктор Тополкараев.

– Мы долго выбирали партнера, однако после тщательного изучения рынка и консультаций с европейскими коллегами выбрали именно эту авиакомпанию, получившую статус регулярного перевозчика в России. Остальные объемы, не входящие в состав регулярной перевозки, будем добирать с помощью чартеров».

Объемы отправки туристов на отдых возрастают: в этом сезоне только в Турцию «НТК Интурист» за сезон намерен отправить из Петербурга около 120 тыс. человек. А в целом (с учетом отправки клиентов в Сочи, Крым, Болгарию, Грецию, Италию, Чехию и т. д.) - свыше 200 тыс. туристов. При этом наибольший рост объемов туроператора ожидается по Анталии, а также Сочи и Крым, по которым прошлогодние объемы могут увеличиться в полтора раза.

По словам Виктора Тополкараева, обнадеживающие предпосылки для этого есть, поскольку объемы раннего бронирования значительно выросли.

/TOURBUS.RU