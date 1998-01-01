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Таиланд ограничит посещение некоторых островов туристами/ Персонал авиакомпании Alitalia будет бастовать 26 февраля/ Российский турист погиб при сходе лавины в Индии

Таиланд ограничит посещение некоторых островов туристами

Департамент национальных парков и охраны дикой природы Таиланда планирует ограничить посещение туристами почти всех курортных островов, сообщает тайское издание The Nation.

"Из-за огромного количества туристов острова-национальные парки превратились в горы мусора, который оставляют на пляжах, а их акватория покрыта масляными пятнами от лодок и катеров, на дне моря также много мусора", — рассказал руководитель департамента Сонгтам Суксаванг.

Ведомство планирует равномерно расселять туристов по островам Таиланда. Между островами будут построены пирсы, чтобы сохранить кораллы. Также планируется установить плавучие центры для отдыха туристов. Для въезда на острова будет предусмотрен электронный билет, чтобы контролировать турпоток.

Одним из первых мест, где будет ограничено посещение и введены новые правила, станут Симиланские острова.

По словам руководителя департамента, если принятые меры не будут способствовать разгрузке островов и сохранению окружающей среды, то плата за отдых на них будет расти.

Ранее в Таиланде вступил в силу закон о запрете курения на пляжах, принятый в ноябре прошлого года. Теперь нарушителям грозит год тюрьмы или штраф более $3 тыс. Как сообщало тайское министерство окружающей среды, цель запрета – очистить пляжи от огромного числа окурков, которые к вечеру ковром покрывают песок.

Зарубежный турпоток в Таиланд в 2018 году, как предполагается, достигнет 37,5 млн прибытий.

Персонал авиакомпании Alitalia будет бастовать 26 февраля

МИД России предупреждает о готовящейся на 26 февраля суточной забастовке персонала авиакомпании Alitalia.

"Италия – ожидаются забастовки персонала авиакомпании Alitalia (26.02, суточная, 00:01-23:59); вероятны задержки рейсов", — говорится в твиттере Ситуационно-кризисного центра МИД РФ в пятницу.

Ранее забастовка планировалась на 28 февраля.

Российский турист погиб при сходе лавины в Индии

Горнолыжник из России погиб из-за схода лавины на туристическом курорте Гулмарга в индийской части Кашмира, четыре других российских лыжника из группы были спасены, сообщает канадская газета National Post.

«Один российский лыжник попал под лавину в Гульмарга и умер на месте. Еще четыре лыжника группы спасены», — цитирует издание сообщение полиции штата Джамму и Кашмира в Twitter.

По словам главы департамента туризма штата, россияне проигнорировали рекомендацию держаться подальше от лавиноопасной территории.

Оползни и лавины в гималайском Кашмире происходят часто из-за обильных снегопадов. В прошлом месяце 11 человек погибли в автомобиле, оказавшись под лавиной в районе Купвара.

/TOURBUS.RU