Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Чехию вырос на 35% Туроператоры комментируют причины заметного роста спроса на чешском направлении

Чехию в 2017 году посетили 551,2 тыс. туристов из России, что на 35% больше по сравнению с 2016 годом. Как сообщает Национальное туристическое управление Czech Tourism, россияне по прибытиям занимают четвертое место после соседей - немцев, словаков и поляков. Средняя продолжительность поездок россиян составила 5,7 дней. При этом, как сообщает РСТ, по словам руководителя направления компании «Ванд Тревел» Елены Чекулаевой, речь может идти даже о более значительном показателе, чем 35%. «Цифр точных по компании пока нет, но, по ощущениям, Чехия в прошлом году подросла более заметно. Очень много повторных туристов. И сейчас спрос ровный, стабильный. Хорошо продавались новогодние каникулы, сейчас быстро заполняются места на 8 марта», – рассказала она. Директор по продажам компании «ДВМ-Тур» Людмила Курбатова также считает, что Чехия – самое выгодное направление в Европе. «По соотношению цены и качества страна однозначно дешевле не только Австрии и Германии, но и Венгрии», – пояснила она. «Мы уверенно себя чувствуем на направлении, растет экскурсионный поток, востребованы лечебные курорты, много корпоративных запросов. Думаю, организованный турпоток в Чехию показал рост максимум 20%. Остальное – самостоятельные туристы, бизнесмены», – заметила г-жа Курбатова. «У России с Чехией традиционно крепкие деловые связи, так что едет много бизнес-туристов. Самостоятельный, прежде всего молодежный, поток растет благодаря близости страны, хорошим ценам на авиабилеты, отсутствию языкового барьера и обширному предложению экскурсий на русском языке непосредственно в стране», – подтвердил директор «Де Визу» Алексей Лебедь. В компании отмечают примерно 10-процентный рост выезда в Чехию. Генеральный директор «Веди Тургрупп» Ирина Федина также говорит о росте в 10-20%. «Организованный поток вряд ли вырос больше», – уверена она. В то же время Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR ICS Travel, отметила в беседе с нами, что «Чехия вошла в топ самых продаваемых направлений в нашей компании, спрос ощутимо растет с каждым месяцем. По сравнению с предыдущим годом поток туристов уже увеличился за прошедшие полтора месяца 2018 года в два раза. Глубина продаж - два месяца. Праздничные даты 23 февраля и 8 марта были закрыты у нас уже до Нового года. Прогноз на 2018 год у нас оптимистичный, спрос на направление высокий».

В свою очередь, в PR-службе компании нам сообщили, что «по сравнению с прошлым годом рост по Чехии у нас составляет более 100%. Прогноз на 2018 год – мы запланировали рост порядка 40%, при этом программы в Чехию у нас предлагаются с вылетами из 13 городов (Россия, Украина, Казахстан и Беларусь). Глубина продаж большая, вплоть до октября. Традиционно популярны сити-туры в Прагу, экскурсионные программы с посещением соседних стран, например Прага – Вена – Будапешт, Прага – Австрия, Прага – Франция. Весной и осенью повышается спрос на лечебные программы в Карловы Вары и Марианске-Лазне. Такой рост спроса и интереса, скорее всего, вызван курсом кроны – это одно из самых экономичных направлений, а также широкими возможностями для экскурсионного и лечебного туризма и удобной полетной программой». /TOURBUS.RU

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