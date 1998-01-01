Ростуризм будет развивать круизный рынок вместе с итальянскими профессионалами

Компания Costa Cruises и Федеральное агентство по туризму подписали в Москве соглашение о сотрудничестве

В рамках прошедшего на этой неделе в Москве круглого стола «Россия-Италия» состоялось подписание рамочного соглашения между крупнейшим итальянским круизным туроператором Costa Crociere и Федеральным агентством по туризму.

Документ был подписан президентом круизного туроператора Нилом Паломба и руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым в присутствии российских и зарубежных журналистов.

Как отметили участники подписания соглашения, он стал новой вехой во взаимоотношении двух стран и должен помочь развитию круизной индустрии на российском туристическом рынке.

Отметим, что Costa Cruises — итальянская круизная компания, существующая уже 70 лет и входящая в состав Carnival Corporation & plc, крупнейшей круизной группы в мире. На данный момент Costa владеет флотилией из 15 лайнеров, и все они ходят под итальянским флагом. В 2019 и 2021 году состав пополнится двумя новыми суднами последнего поколения.Costa — это 140 маршрутов, 250 направлений и остановки в 60 портах.

Как отметил после подписания соглашения Нил Паломба, президент Costa Cruises, Россия — стратегически важный рынок для компании, обладающий высоким потенциалом.

«Круизная отрасль отвечает растущему по всему миру спросу. Бренд Costa — ключевой глобальный игрок, и мы с удовлетворением отмечаем, что как краткосрочные, так и долгосрочные перспективы для нас благоприятны, — сказал Нил Паломба, Президент Costa Cruises. — Корабли компании Costa Cruises, бороздящие океаны под итальянским флагом, — настоящие посланники Италии по всему свету. Они воплощают всё самое лучшее, что есть в Италии: качество, страсть, стиль и гостеприимство. Я убеждён, что гости из России по достоинству оценят наш продукт».

По словам г-на Паломба, круизы в качестве альтернативы «наземному» путешествию набирают все большую популярность в России и во всем мире - сейчас круизная отрасль развивается на 20% быстрее, чем сектор «классических» туров.

По прогнозу Международной ассоциации круизных линий (CLIA), в 2018 году в круизы отправятся рекордные 27,8 млн туристов, что на два млн больше прошлогодних показателей.

В России компания начала работать в 2003 году, и с 2008 года предлагает возможность посадки и высадки туристов в порту Санкт-Петербурга. Поскольку в 2018 году корабли Costa будут чаще заходить в Санкт-Петербург, у гостей из других стран появится больше возможностей познакомиться с Россией и побывать в одном из красивейших городов мира.

Как ожидается, в этом году Costa привезёт в Санкт-Петербург на 40% больше туристов, чем в прошлом. Интересно, что с 2016 года Costa также предлагает своим гостям поездки в Москву - во время двухдневной безвизовой остановки в Санкт-Петербурге гости могут попасть в столицу России на скоростном «Сапсане».

/TOURBUS.RU

Напоминаем, что традиционный ФЕСТИВАЛЬ КРУИЗОВ

пройдет в 2018 году в двух российских столицах:

21 февраля - Санкт-Петербург

27 февраля – Москва

До встречи на главном профессиональном событии отечественного круизного рынка!