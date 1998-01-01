Угличские «Зимние забавы» стали «Национальным событием» России

Более семи тысяч туристов из 25 городов посетили прошедший на Масленичной неделе XII Фестиваль активного отдыха «Зимние забавы» в Угличе

В первые дни Масличной недели состоялся организованный Департаментом туризма Ярославской области пресс-тур, посвящённый туристическим новинкам и важнейшим событиям зимнего событийного календаря региона, - сообщает наш специальный корреспондент.

В минувшую субботу журналисты посетили XII Фестиваль активного отдыха «Зимние забавы» в Угличе, только что официально ставшим девятым городом в составе Золотого кольца России. В прошлом году "Зимние забавы в Угличе" получили статус «Национальное событие» и вошли в топ-200 событий зимы в России.

По традиции площадки фестиваля уже в одиннадцатый раз были развёрнуты на левом берегу Волги. В нынешнем году по подсчётам организаторов, его посетило более семи тыс. зрителей из 25 городов восьми регионов России.

Площадка фестиваля к нынешнему празднику была усовершенствована. Было установлено освещение, улучшена трасса зимнего мотокросса, собравшего более шести десятков участников. Наконец, специально насыпана горка для катания на ватрушках и ледянках длиной 35 метров. Организаторы надеются, что эта горка будет востребована постоянно, а не только в день проведения "Зимних забав". Для всех участников фестиваля работали бесплатные мобильные бани.

Одним из самых посещаемых событий фестиваля стали соревнования по «холодовому плаванию» в пяти возрастных категориях, которые каждый год становятся изюминкой фестиваля «Зимние забавы в Угличе».

Самым юным участником соревнований стал 14-летний Роман Кабанов из Иванова, а самым маститым, удостоенным звания «Почётный морж Фестиваля "Зимние забавы в Угличе"» - его земляк Дмитрий Балабанов, недавно установивший официально зафиксированный рекорд России по пребыванию в сугробе без одежды (100 минут).

Каждые «Зимние забавы» имеют весьма разнообразную культурную программу: в разные годы проводились конкурсы на лучшие сани, на самые красивые валенки, на самого необычного снеговика. В нынешнем году в конкурсе состязались оригинальные зимние головные уборы.

Особым успехом в нынешнем году пользовалось строительство- на скорость самой высокой башни из кип сена, в состязании участвовало более тысячи человек.

О том, что в Угличе уже более десяти лет проводится престижный фотофестиваль, напомнил проводившийся во второй раз фотоквест. Его условия требовали сделать коллаж из четырёх фото с фестиваля: со снеговиком-официантом и стаканом снежка в руке, с «моржом», с хештегом фестиваля и тегом #visituglich и фото во время участия в своих любимых зимних забавах на площадке.

Фото нужно было загрузить в любую из социальных сетей — победителей объявили несколько дней спустя.

«Нынешний фестиваль отличался не только разнообразными спортивными, творческими и гастрономическими программами, - отметила зам. главы Угличского муниципального района Юлия Воронова. - Думаю, и угличане, и гости нашего города запомнят его тем, что за все годы его проведения выпало самое большое количество снега!»

Помимо фестиваля, нынешняя зима «отметилась» и увеличением гостиничной инфраструктуры Углича - на набережной Волги, рядом со старинным особняком начала XIX века, в котором ныне размещается ресторан «Русская усадьба», и трёхзальным киноцентром «Россия» открылся хостел «В Угличе» на 48 мест (10 номеров) с кухней и бесплатным Wi-Fi. Стоимость размещения в нем — от 450 руб. с человека в сутки.

/TOURBUS.RU