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Леонид Мармер покинул пост руководителя компании «Интурист»

В течение четырех лет г-н Мармер успешно руководил ведущим и старейшим отечественным принимающим туроператором

Как сообщил на своей странице в сети «Фейсбук» гендиректор компании Intourist LLC-Thomas Cook Леонид Мармер, со вчерашнего дня он покинул свой пост.

Как отметил в записи на своей странице г-н Мармер, «Я завершаю свой нынешний период деятельности в компании ООО «Интурист» в качестве генерального директора в связи с переходом на новую работу.

В течение четырех лет я руководил одной из самых узнаваемых и по праву самой опытной туристической компанией страны.

За эти годы я посетил десятки стран, пролетел и проехал тысячи километров, принял участие в сотнях мероприятий, конференций и туристических выставок. Вместе со всей командой "Интуриста" были реализованы масштабные проекты, организованы уникальные международные форумы и профессиональные конгрессы.

За 4 года «Интурист» принял и обслужил в России около миллиона иностранных туристов из более чем ста стран мира.

«Интурист», входящий в крупнейший международный холдинг Thomas Cook, сегодня занимает лидирующие позиции в России и за рубежом.

Я рад, что за этот короткий, но очень насыщенный период времени мне удалось внести свой вклад в деятельность компании, позиционировании бренда Интурист в России и на международных рынках, в развитии въездного и внутреннего туризма в стране в целом.

Пользуясь случаем хочу поблагодарить сотрудников «Интуриста», руководство Thomas Cook, клиентов и партнеров компании за успешное сотрудничество, взаимопонимание и поддержку».

Напомним, что Леонид окончил факультет Вычислительной техники Каунасского политехнического института по специальности «инженер-системотехник». В 2000 году получил диплом и сертификацию тур-менеджера компании Diesenhaus-Unitours Group (Израиль). В течение 18 лет работал за границей в области информационных технологий, маркетинга и туризма. Г-н Мармер занимал различные должности в компаниях Olivetti (Италия), Matrix (Израиль), Source Expert (США)

До вступления в должность генерального директора компании «Интурист» в течение шести лет возглавлял представительство компании TAL Aviation в Москве, представляющей в России интересы 11 крупнейших зарубежных туристических и авиакомпаний.

Г-н Мармер - член Координационного совета по туризму при Правительстве Москвы; член Координационного совета федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» при Ростуризме; член Координационного совета по реализации туристского проекта «Серебряное ожерелье России»; член Комитета по «красному туризму» для туристов из КНР; член Совета партнерства туристической ассоциации «Мир без границ», занимающейся развитием российско-китайского туризма.

Под его руководством были созданы и успешно реализованы новые туристические маршруты по Москве, включая «Уик-энд в Москве» (Moscow Winter Weekend, Moscow Summer Weekend), был запущен новый кобрендинговый продукт Intourist Moscow Pass.

В одном из своих недавних интервью г-н Мармер отмечал: «Привлечение на конкретный продукт и конкретный маршрут своего туриста ― в этом залог успеха туроператора, и туриндустрии в целом. А Москва и Санкт-Петербург могут быть не только основной целью, но и хабами. Как впрочем и другие города России с современными международными аэропортами.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году будет серьезным экзаменом для нашей страны и в плане повышенной нагрузки на инфраструктуру одиннадцати городов, и в плане построения логистики перевозки команд, журналистов, болельщиков. Для России в целом предстоящий чемпионат — это лучшая рекламная кампания мирового масштаба».

Рассказать о своем новом месте работы г-н Мармер пообещал нашему порталу в начале следующей недели.

/TOURBUS.RU