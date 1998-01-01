«Победа» вдвое увеличит маршрутную сеть из Петербурга

В ближайшие выходные низкобюджетный перевозчик открывает из Северной столицы маршруты в Пизу и Кельн, а в течение весны и начала лета расширит маршрутную сеть до 15 направлений, среди которых будут как новые зарубежные, так и внутрироссийские, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Продажи билетов по маршрутам в Кельн и Пизу компания начала еще в декабре 2017 года: в ближайшую субботу ее лайнер уже полетит из Питера в Германию. А в воскресенье – и в Италию. Не останавливаясь на достигнутом, с 15 февраля «Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Калининград из Москвы и Петербурга: из столицы самолеты лоукостера станут летать ежедневно с 26 марта, а из Петербурга - с 18 апреля.

Как и на других направлениях, на маршруте будут использоваться новые современные самолеты Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел.

Однако эти направления – только часть большой программы расширения маршрутной сети, которая запланирована «Победой» на этот год из Петербурга. В частности, в новом весенне-осеннем расписании (оно будет действовать с 25 марта до 27 октября) лоукостер начнет выполнять рейсы из города на Неве в Набережные Челны (с 27 марта), в Тбилиси (с 28 марта), а также в армянский Гюмри (с 18 апреля). Но и это не все: со 2 июня этого года «Победа» намерена запустить маршрут в каталонскую Жирону (Барселона).

А вот полеты в Минск, который должен был стать первым зарубежным направлением лоукостера из Петербурга, пока так и не анонсируются: переговоры по поводу ставок аэродромного обслуживания в столице Белоруссии зашли в тупик.

Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков ранее сообщал, что в 2018 году перевозчик готов прибавить в объемах перевозимого в/из «Пулково» пассажиропотока, как минимум, еще 20%, по итогам года доведя его до 600 тыс. человек.

«Пулково является аэропортом, в котором авиакомпания и дальше намерена развиваться, – заявлял он. - В настоящее время мы уже располагаем на берегах Невы собственным штатом пилотов и бортпроводников, готовы постепенно расширяться, стараясь превратить воздушную гавань Петербурга во второй по значимости аэропорт «Победы» в стране (после базового Внуково)».

Оценивая значительное расширение объемов и маршрутной сети «Победы» из Петербурга, представители питерского турбизнеса подчеркивают, что для организованного туризма особенно интересны Жирона и Пиза.

«Рейсы в Испанию и Италию могут быть высоко востребованы, однако полеты в Тбилиси и Гюмри также представляют интерес в качестве экскурсионных направлений, - констатирует Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». - Вместе с тем спрос на всех этих направлениях будет определяться как общей стоимостью перелета, так и популярностью того или иного среди групповых и индивидуальных путешественников».

И это уже подтверждается практикой: если на рейс из Петербурга в Кельн без особых проблем сейчас можно купить билет за 5 тыс. рублей (туда и обратно), то за аналогичный в Пизу уже придется отдать почти 9 тыс.

При этом особое внимание специалисты обращают на то, что лоукостер предъявляет высокие требования к багажу: бесплатно перевезти можно только минимум.

«Если учесть, что многие туристы (например, на отдых в Барселону) летом хотят отправиться с большим багажом, это может значительно повысить итоговую стоимость перевозки», - констатируют они.

/TOURBUS.RU