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Аркадий Дворкович сообщил сроки возобновления авиасообщения с Египтом/ «Пегас Туристик» решил летать в Канкун летом/ Крым хочет отложить на год введение курортного сбора

Аркадий Дворкович сообщил сроки возобновления авиасообщения с Египтом

Взобновление авиасообщения между Москвой и Каиром в 20-х числах февраля очень вероятно, сообщил сегодня журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, - информирует РИА «Новости». "Принципиально важно, что решение принято, согласовано с коллегами", — добавил г-н Дворкович.

"Вчера ко мне в Кувейте подходил министр иностранных дел Египта, поблагодарил, спрашивал, когда курортные города могут открыть, я сказал, что пока нет такой возможности", — добавил вице-премьер.

Как сообщалось, завтра министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи посетит Москву, чтобы подписать межправительственный протокол для возобновления авиасообщения между странами. С российской стороны документ должен подписать глава Минтранса Максим Соколов.

"Я тоже видел сообщение о том, что египетский министр едет с намерением подписать. Если это так, то, наверное, это может случиться, потому что мы были готовы подписать давно. Насколько я понимаю, нашему коллеге из Египта важно, чтобы с подписанием была понятна дата, с которой возобновятся полеты. Если наши министерства придут к общему понимаю этой даты, то есть все шансы подписать", — заявил г-н Дворкович.

«Пегас Туристик» решил летать в Канкун летом

Туроператор «Пегас Туристик» продлевает полетную программу в Канкун на летний сезон. Как сообщил сегодня АТОР, в летний период вылеты из Москвы будут выполняться дважды в неделю.

Рейсы в Канкун будет выполнять авиакомпания Nordwind на лайнерах Boeing 777-200 вместимостью 285 мест (бизнес/эконом классы).

Генеральный директор туроператора Анна Подгорная сообщила, что компания планирует загружать все рейсы самостоятельно.

Высокий спрос на Турцию летом, по расчетам туроператора, не помешает продажам по Мексике. «У направления своя аудитория. Спрос на Мексику высокий», - подчеркивает Анна Подгорная.

Текущая полетная программа в Мексику «Пегас туристик» в зимнем сезоне выполняется раз в 10 дней. С апреля частота полетов должна сократиться до одного рейса через каждые 12 дней.

Напомним, что с середины февраля «Пенас» – единственный туроператор с собственной полетной программой в Мексику. Ранее рейсы также выполняли авиакомпания «Россия» (для «Библио Глобуса» и Anex Tour) и Azur Air - для Anex Tour (с дозаправкой в Доминикане).

Крым хочет отложить введение курортного сбора на год

Власти Крыма инициировали внесение изменений в региональный закон о введении курортного сбора в регионе, чтобы отложить его введение с мая 2018 на май 2019 года, сообщил cегодня министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"У Крыма будет год запаса для подготовки", — сказал г-н Волченко журналистам в четверг в Симферополе.

По словам министра, поправка может быть рассмотрена на сессии Госсовета Крыма. "Мы получили понимание на федеральном уровне. Надеемся, что на ближайшей сессии, возможно, даже в двух чтениях Госсовет Крыма примет эту поправку, по крайней мере,

будем очень просить об этом", — сказал В.Волченко.

Он отметил, что решение о переносе сроков введения курортного сбора принято после "огромного количества консультаций" и внутри Крыма и за его пределами. "Для Крыма есть возможность начать чуть позже для того, чтобы получить выраженный эффект", — отметил глава Минтуризма республики.

Напомним, что Крым в ноябре 2017 года ввел 10-рублевый курортный сбор с приезжающих на отдых туристов с мая 2018 года. В эксперименте, который решили проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября, согласились участвовать Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

/TOURBUS.RU