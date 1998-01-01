ЧМ-2018 – Новости спортивного туризма

Около двух млн иностранных туристов посетят Россию в дни проведения ЧМ-2018/ Роспотребнадзор выявил в городах, где пройдет ЧМ-2018, около 250 случаев завышения цен в гостиницах/ На ЧМ-2018 в Россию хотят приехать 20% жителей Исландии

Около двух млн иностранных туристов посетят Россию в дни проведения ЧМ-2018

Около двух млн иностранных туристов, 1,5 млн из которых – болельщики, посетят Россию в дни проведения Чемпионата мира по футболу, сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв на пресс-конференции в среду.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что желающих приехать на ЧМ-2018 уже намного больше, чем ожидалось. По ее словам, наибольшее число гостей приедут из Латинской Америки, Европы, Ирана, Саудовской Аравии, а также из США, футбольная сборная которой не участвует в мундиале.

Кроме того, от 17 до 40% выросло число запросов на покупку авиабилетов в Россию из Хорватии, Испании и Италии.

В ходе пресс-конференции участники также отметили, что из-за большого количества болельщиков серьезная нагрузка ляжет на транспортные хабы в России – Москву, Петербург, Сочи, Казань и Екатеринбург. "Ни одна команда не играет в одном городе два матча, все переезжают, а вслед за ними – и болельщики. Логистика, вроде, выстроена, но придется за раз вывозить 20-40 тыс. гостей, и это основная проблема, на мой взгляд", — сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет летом 2018 года в 11 городах России. В турнире примут участие 32 сборные.

Роспотребнадзор выявил в городах, где пройдет ЧМ-2018, около 250 случаев завышения цен в гостиницах

Роспотребнадзор выявил почти 250 случаев завышения цен на гостиницы после проверки почти 3,3 тыс. объектов в городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, по всем обнаруженным нарушениям возбуждено в общей сложности 635 административных дел, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 12 февраля осуществлён мониторинг в отношении 3 тыс. 343 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги, на предмет соблюдения ими требований постановления правительства о госрегулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

"В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведены 674 внеплановые проверки, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 635 дел об административных правонарушениях",- сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, с 19 февраля стартует Всероссийская горячая линия для потребителей к Чемпионату мира по футболу 2018, которая продолжит работу до завершения мероприятий ЧМ.

На ЧМ-2018 в Россию хотят приехать 20% жителей Исландии

Жители Исландии активно интересуются Чемпионатом мира 2018 года по футболу, который пройдет летом в России, заявила вчера журналистам посол Исландии в РФ Берлинд Асгейрсдоттир.

"Около 20% граждан Исландии подали заявки на то, чтобы получить билеты на чемпионат мира. Это говорит об огромном интересе к футболу", — сказала она.

Сборная Исландии в 2018 году дебютирует на чемпионатах мира. На групповом этапе сборная Исландии сыграет с квартете D с Аргентиной, Хорватией и Нигерией.

Население Исландии составляет более 320 тыс. человек.