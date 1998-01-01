Создан подробный портрет российского туриста-2018

Около 74% жителей крупных городрв намерены в 2018 году совершить хотя бы одну туристическую поездку по России, в то же время до 2% уменьшилось количество жителей, которые вообще не планируют никуда уезжать в свой отпуск. Таковы результаты нового исследования «Планы жителей городов-миллионеров России на проведение отпуска в 2018 году»,

подготовленного компанией Ernst & Young при поддержке Федерального агентства по туризму.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования, в котором приняли участие более 1500 жителей городов-миллионеров по всей России. Задача исследования состояла в том, чтобы узнать, как за последний год изменилось мнение респондентов относительно наиболее интересных мест и видов отдыха в разные сезоны, а также определить основные мотивы выбора поездки по России или причины отказа от нее в пользу других направлений.

Согласно результатам опроса, чаще всего респонденты путешествуют по России, чтобы навестить родственников и друзей (26% от всех поездок по стране), а также отдохнуть на море (21%). При этом 97% опрошенных планируют совершить хотя бы еще одну поездку, кроме посещения родственников и друзей. В среднем те, кто выбирает Россию как направление для путешествия, совершают четыре поездки в год. Самым популярным сезоном отпусков остается лето – на этот сезон приходится 40% всех запланированных поездок внутри страны.

Наиболее востребованными направлениями для отдыха в России, как и в 2017 году, стали Черноморское побережье и Сочи (включая Красную Поляну), их посетят более 65% опрошенных, планирующих отдых внутри страны. Также значительно чаще других направлений туристы упоминают маршрут «Золотое кольцо России» и Алтай.

«Наши граждане оценили возможности отдыха в России. Турпоездки по внутренним направлениям для многих россиян стали излюбленным вариантом проведения отпуска, выходных и праздничных дней, и результаты исследования компании EY наглядно подтверждают этот факт. По итогам 2017 года количество туристов, путешествующих по стране, по предварительным оценкам, составило 56,5 млн человек, что на 75% превышает внутренний турпоток 2013 года и более чем в два раза – аналогичный показатель 2000 года», - отмечает Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Кроме того, в связи с проведением в этом году в 11 городах России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 одной из задач исследования стало выяснение влияния спортивных мероприятий на внутренний туризм и уровня популярности различных видов спорта среди жителей городов-миллионеров.

«В 2018 году мы наблюдаем рост популярности городов, в которых будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу — Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода. До 20-30% респондентов, назвавших эти направления, указали посещение футбольных матчей в качестве цели поездки», - комментирует партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным учреждениям в СНГ Ольга Архангельская.

В целом количество людей, совершающих поездки по России с целью посещения спортивных мероприятий, составляет 23% от общего числа респондентов. Такой тип поездок составляет значительный сегмент внутреннего туризма, а именно 13% от всех поездок по России. Этот вид туризма характеризуется сглаженной сезонностью и больше всего привлекает молодежь в возрасте от 25 до 34 лет (29%) и людей с высоким уровнем дохода (28%).

Доля заинтересованных в посещении спортивных мероприятий выше среди мужчин (28%), чем среди женщин (17%). Большинство респондентов, планирующих посетить спортивные мероприятия во время поездки, собираются посетить футбольные матчи (64%). Причем предпочтения мужчин и женщин в этом вопросе совпали: футбол занимает первое место как у мужчин (70%), так и у женщин (56%). Большинство поездок на спортивные мероприятия – 73% – участники опроса совершат в качестве болельщиков, поддерживающих профессиональные команды и спортсменов.

«Ключевыми факторами при выборе места отдыха на территории России остаются благоприятные климатические условия и приемлемая общая стоимость поездки. Однако сейчас стоимости придается меньшее значение: в 2018 году данный фактор при выборе направления отметили 55% опрошенных по сравнению с 63% в 2017 году», - отмечает Ольга Архангельская.

По сравнению с 2017 годом увеличилось число жителей России, которые собираются отдыхать исключительно за рубежом – с 20% до 24%. При этом по сравнению с прошлым годом доля таких респондентов существенно увеличилась в возрастной группе от 18 до 24 лет: с 26% до 38%.

«Благодаря росту числа доступных предложений, стабилизации экономической ситуации и повышению платежеспособности населения россияне за последние 17 лет россияне стали выезжать на отдых за рубеж почти в два раза чаще. В минувшем году рост выездного турпотока по отношению к прошлогоднему показателю составил 19,8%», - комментирует Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Как и в 2017 году, большинство туристов, планирующих отпуск исключительно за границей, отправятся в страны Средиземноморья и Западной Европы, популярность этих направлений в 2018 году возросла. Особый интерес у респондентов вызывают Италия (16%), Испания (12%), Греция (11%).

По результатам исследования 2018 года, участники опроса, не рассматривающие отдых в России, указывают те же причины, что и в 2017 году, среди которых необоснованно высокие затраты при более низком уровне сервиса и менее комфортных условиях проживания.