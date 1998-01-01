Российских круизных туристов ждут на Средиземноморье, итальянских – на Балтике и Каспии

В минувший вторник Федеральное агентство по туризму совместно с Национальным офисом по туризму Италии (ENIT) при поддержке Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), журнала Italia, cтраховой компании ЕРВ и круизной компании «Атлантис Лайн Морские Круизы», провели заседание круглого стола «Россия – Италия», где обсуждались вопросы эффективного наращивания объемов двусторонних туристических потоков.

Круглый стол прошел в рамках реализации крупнейшего культурного проекта 2018 года «Русские сезоны в Италии».

В дискуссии приняли участие руководитель Ростуризма Олег Сафонов, советник главы Ростуризма, гендиректор компании «Атлантс Лайн» Наталья Андронова, президент компании Costa Crociere S.p.A. Нил Паломба; вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев, президент РСТ Сергей Шпилько, президент Международной академии туризма Евгений Трофимов и др.

В своем приветственном слове представитель Национального офиса по Туризму Италии Наталья Аргонова отметила, что ENIT очень довольна итогами прошлого года, и что в новом 2018 году планируется активное продвижения итальянского направления на российском рынке, включая деятельность по увеличению прямых рейсов между Россией и Италией. «Укрепление партнерских отношений между двумя странами очень важно для увеличения взаимного туристического потока», - заключила спикер.

Основными задачами круглого стола стали вопросы развития и увеличения взаимных туристических потоков и улучшение туристического взаимодействия между двумя странами.

«Туризм – мировой феномен, который по своим оборотам обогнал нефтяную отрасль и очевидно, что для развития туристических рынков наших двух стран мы можем сделать гораздо больше, используя все доступные ресурсы», - отметила в своем выступлении гендиректор "Атлантис ЛайН" Наталья Андронова.

Одним из главных драйверов для привлечения туристов она назвала круизы, которые очень популярны как в Италии, так и в России.

Этот вид отдыха очень популярен в Италии и начинает приобретать собственного потребителя на российском рынке. По словам спикера, в минувшем году 25 млн туристов отправились во всем мире в круизы, а в этом году ожидается, что число круизеров составит 27 млн. человек.

Популярность круизов по Средиземному морю у российских туристов значительно возросла в последние годы. Так, в первом полугодии минувшего года рост числа российских круизных туристов составил 35%.

При этом последние годы показали и увеличение круизного туристического потока из Италии в Россию в два раза. Особенно теперь, когда у всех туристов, прибывающих на территорию нашей страны на круизном лайнере, есть права безвизового нахождения в течение 72 часов.

«Морские круизы, безусловно, очень важны для развития туризма» - отметил в ходе встречи глава Ростуризма Олег Сафонов. Круизеры – возвратные туристы с хорошим достатком, и согласно статистическим данным во время отдыха они тратят в 3-4 раза больше денег, чем «наземные» туристы. Поэтому увеличение этого туристического потока экономически важно для развития страны - только в прошлом году в казну нашей страны от иностранных круизных туристов поступило около 19 млрд. евро.

Отмечу, что в прошлом году в Санкт-Петербург было совершено 249 круизозаходов, город посетило 563 тыс. круизных туристов.

При этом Россия может предложить Италии не только путешествия по Балтике, но и множество новых круизных направлений, в том числе Дальний Восток, Калининградскую область, Черноморский регион».

Главу Ростуризма поддержал президент РСТ Сергей Шпилько, отметивший, что «Дальний Восток – очень действительно очень перспективное направление для развития круизного отдыха. Это реальная возможность привлечь новых туристов. Также планируется развитие круизных маршрутов в Калининградскую область. В прошлом году, к сожалению, там было лишь три круизных захода, но Калининград обладает большим потенциалом в этом направлении. Не стоит забывать и об Арктике, Северном морском пути.

Мы плотно работаем с нашими партнерами в Казахстане, Азербайджане, Иране, чтобы создать и развить уникальный туристический продукт – путешествие по Каспийскому морю. У нас есть опыт, который мы успешно можем воплотить в сотрудничестве с нашими итальянскими партнерами».

«Мы ожидаем, что Чемпионат мира по футболу 2018 года, который будет проходить в России, также значительно увеличит прирост турпотока в Российскую Федерацию», - заключил спикер.

/TOURBUS.RU

Напоминаем, что традиционный ФЕСТИВАЛЬ КРУИЗОВ

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