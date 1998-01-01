Новости Египет хочет создать чартерную авиакомпанию для полетов в Россию Эксперты обсуждают перспективы появления египетского чартерного авиаперевозчика для доставки наших туристов на местные курорты

Вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом решен на правительственном уровне, осталось обсудить техническую сторону, сообщил на днях журналистам посол Египта в РФ Ихаб Ахмед Талаат Наср. "Сейчас происходит окончательное согласование на уровне "Аэрофлота" и египетской авиакомпании. Обсуждаются детальные вопросы о заправке самолётов, их стоянках. На правительственном уровне вопрос о возобновлении полетов решен", — сказал посол. Он напомнил, что еще 15 декабря было сообщено, что российская и египетская авиакомпании с 1 февраля "имеют зеленый свет для начала рейсов". "Сейчас идет вопрос согласования программы взаимодействия на более низком уровне", — добавил дипломат. На этом фоне, по информации АТОР, в Ассоциации туризма Египта уже озвучили идею о египетских чартерах для России. По мнению представителей египетского турбизнеса, для стимулирования российского турпотока на курорты необходимо создание египетской чартерной авиакомпании в партнерстве государства с египетскими или арабскими инвесторами. По информации АТОР, в Египте опасаются, что российским туроператорам просто может не хватить самолетов для перевозки туристов на курорты Красного моря, когда чартеры туда разрешат. Как сообщал ранее АТОР, межправительственные переговоры по чартерам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запланированы ориентировочно на апрель. Озабоченность представителей египетского турбизнеса объяснима. Владельцы отелей, оценивая среднюю загрузку своих объектов на красноморских курортах (25-30% в Шарм-эль-Шейхе и от 35 до 40% в Хургаде), заявляют о том, что летнего сезона без россиян их гостиницы могут просто не пережить. По их мнению, власти Египта должны сделать все, чтобы российские чартеры вернулись именно до летнего сезона: деньги, которые успеют заработать отели в этот период, пойдут на их ремонт и модернизацию к пиковому зимнему сезону. Между тем, один из наших экспертов так прокомментировал новость о желании египетских властей создать своего чартерного перевозчика для полетов в Россию: «В настоящий момент создание этого туристического продукта неактуально, поскольку прямое авиасообщение между странами запрещено. Те, кто хотел или хочет отдыхать в Египте, несмотря на рекомендации и запреты, найдут выход из ситуации. Так, в прошлом году 94 тысячи наших самостоятельных туристов организовали себе отдых и авиаперелеты через Беларусь и другие страны. Если говорить о туркомпаниях, то они пользоваться услугами такой чартерной авиакомпании не будут, пока в постановление президента, регулирующее авиасообщение между Россией и Египтом, не будут внесены соответствующие поправки. В перспективе допускаю, что эти рейсы будут востребованы». В то же время в пресс-службе "Натали Турс" нам так прокомментировали предложение египетского турбизнеса: «На этот вопрос ответит только время. Но стоимость услуг такого перевозчика, скорее всего, будет выше, чем у его российского конкурента. Известно, что стоимость летного часа и зарплаты у иностранных пилотов выше, чем у российских. Аэропортовое обслуживание и топливо для иностранного перевозчика в российских аэропортах обычно тоже дороже, чем для отечественного. Да и общаться со стюардессами наши пассажиры на чартерных рейсах привыкли по-русски. Допуск на полеты в Россию такая компания, вероятно, получить сможет, но процедура его оформления также достаточно длительная. При этом думаем, что доверие к этому продукту у российских туристов будет не ниже, чем к отечественному. Конечно, в том случае, если авиапарк и сервис у египтян не вызовут претензий». /TOURBUS.RU

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