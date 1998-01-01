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Anex Tour может найти замену перевозчику Azur Air

Туроператор Anex Tour может найти замену перевозчику Azur Air, если в ближайшую неделю авиакомпания не достигнет договоренности с Росавиацией, сообщили в пресс-службе туроператора.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя генерального директора Anex Tour Яну Муромову, в данный момент переговоры с другими авиакомпаниями туроператор не ведет, однако, если в ближайшую неделю Azur Air не решит проблемы с Росавиацией, в Anex Tour готовы искать альтернативу перевозчику – в том числе, среди небольших авиакомпаний.

«Azur Air – наш стратегический партнер, и мы верим, что он справится с ситуацией. Но при любом раскладе Anex Tour остается независимым туроператором, который выполняет свои обязательства перед клиентами», — отметила она.

Ранее Росавиация ограничила до 20 марта срок действия сертификата эксплуатанта крупнейшей в РФ чартерной авиакомпании Azur Air. Решение было принято после проверки, которую ведомство провело в декабре 2017 года: в деятельности авиаперевозчика были выявлены «несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы».

В то же время в пресс-службе Anex Tour отметили, что Azur Air с большой вероятностью успеет выполнить все требования регулятора к середине февраля. Глава Росавиации Александр Нерадько ранее сообщал, что Azur Air намерена подать заявку на снятие ограничений уже на этой неделе.

Арбитражный суд признал авиакомпанию "Когалымавиа" банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Авиакомпания "Когалымавиа", передал сегодня корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Признать ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" несостоятельным банкротом и открыть в его отношении конкурсное производство сроком на 6 месяцев", — заявил судья. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 7 августа 2018 года.

Процедура наблюдения в отношении "Когалымавиа" была введена в апреле прошлого года, когда суд признал обоснованными требования ИФНС России №23 по Москве о банкротстве компании. Суд тогда включил требования налогового органа в размере 155,8 млн рублей в реестр кредиторов должника, а также утвердил временным управляющим Римму Багавиеву.

В реестр кредиторов "Когалымавиа" в настоящее время, кроме ФНС, включены долги перед Кредит Европа банком (736,6 млн рублей), ООО "ТТ-Трэвел" (774,1 млн рублей).

Ранее заседания по делу о банкротстве "Когалымавиа" неоднократно откладывались в связи с попытками перевозчика урегулировать спор во внесудебном порядке.

Компания планировала справиться с финансовыми трудностями, которые начались после авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда ее самолет с 217 пассажирами и 7 членами экипажа на борту разбился на Синайском полуострове. Российские власти квалифицировали катастрофу как теракт, назвав причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

Россия готова разрешить иностранным авиакомпаниям чартеры внутри РФ в период ЧМ-2018

Россия рассматривает возможность разрешить иностранным авиакомпаниям совершать чартерные полеты внутри страны на период Чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил сегодня министр транспорта Максим Соколов в среду.

"Мы готовы к принятию такого неординарного индивидуального решения на период проведения Чемпионата мира для того, чтобы обеспечить удобство тех гостей и спортсменов, которые к нам приедут", — сказал М.Соколов в среду в ходе своего выступления в Совете Федерации.

Он отметил, что, как правило, другие страны запрещают "каботаж" (перелеты других иностранных авиакомпаний по своей территории).

/TOURBUS.RU