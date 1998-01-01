Новости День всех влюбленных россияне празднуют на родине Онлайн-тревел-системы поделились с нашим порталом статистикой бронирования поездок, приуроченных к празднованию дня Св. Валентина

Количество бронирований гостиниц для проживания с 14 на 15 февраля в городах России в этом году неожиданно выросло в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом - к такому выводу пришли аналитики сервиса OneTwoTrip, проанализировав заказы на День святого Валентина. «До 2016 года бронирования гостиниц на День святого Валентина носили единичный характер, поэтому мы говорим о достаточно новом явлении. Объясняется оно тем, что в борьбу за внимание желающих необычно провести 14 февраля включились отельеры. Многие гостиницы подготовили специальные пакеты, включающие в себя романтический ужин, посещение спа или размещение в номере высокой категории по цене обычного. На фоне растущей популярности праздника такие предложения пользуются спросом”, - комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. Более 60% бронирований на 14 февраля приходится на гостиницы уровня 4 и 5 звезд, средняя стоимость ночи составляет 8700 рублей. Примечательно, что за организацию таких сюрпризов взялись преимущественно мужчины (ими совершено 72% бронирований), а выбирать гостиницы они начали за неделю до праздника. Россия заняла в эти дни первое место в рейтинге самых романтичных направлений отдыха, сообщил нам в свою очередь PR-директор поисковика авиабилетов Aviasales Янис Дзенис. "За Россией в рейтинге следуют Таиланд, Италия, Турция, Армения, Испания, Грузия, Германия, Чехия. Замыкает список романтичных направлений Франция. Примечательно, что Франция оказалась на 10-м месте в рейтинге. Скорее всего, это связано с тем, что страна еще не оправилась от недавних терактов", — пояснил г-н Дзенис. В свою очередь ресурс "Туту.ру" проанализировал бронирования билетов на 10-14 февраля и выяснил, что средняя стоимость перелета на праздник в направлении Центральной и Западной Европы в этом году составляет около 19 тыс. руб., причем за год эта цифра практически не изменилась. Девять из десяти самых популярных направлений в этом году приходится на вылеты из Москвы. Единственное исключение – рейс из Петербурга в Прагу, который занимает четвертую строчку рейтинга. На первом месте топ-10 расположилась Прага. На перелеты в этот город из Москвы приходится 5,8% всех проданных билетов. За билеты в обе стороны путешественники заплатили в среднем 17,5 тысячи рублей (плюс 9,9% по сравнению с годом ранее). На втором месте Рим (5% бронирований, 21,2 тысячи рублей за билеты), на третьем – Барселона (3,6% бронирований, 18,4 тысячи рублей за билеты). Также в десятку вошли Мюнхен, Прага из Петербурга, Милан, Вена, Верона, Тиват, Берлин. Больше всего за год подешевели перелеты из Москвы в Верону – на 74%, до 17,3 тысячи рублей, а также в Тиват (на 50%) и Вену (на 45%). В то же время в пресс-службе компании Biletix нам сообщили, что, по мнению этой системы бронирования, два самых популярных и романтичных среди российских влюбленных направления – это Сочи и Барселона. Такие данные следуют из аналитики проданных авиабилетов, приобретенных для пары из мужчины и женщины без детей с продолжительностью поездки не более 4 дней в даты с 14 по 18 февраля. Таких продаж в 2018 году стало на 14% больше, но эксперты Biletix не решаются с точностью сказать, связано ли это с повышением туристической активности в целом или же в России стало больше влюбленных. Из российских направлений романтичные пары больше всего привлекают Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург. Среди международных направлений лидируют Барселона, Стамбул и Тель-Авив. Средний возраст влюбленных, путешествующих парами, – 28 лет. Полет в обе стороны из Москвы по России для двоих человек в середине февраля в среднем стоит 10 960 руб. (в прошлом году – 9 100 руб.), за границу – 29 458 руб. (в прошлом году – 23 514 руб.). «Все туроператоры по внутреннему и выездному туризму сообщают, что не видят какого-либо значительного всплеска продаж на 14 февраля или выходные, следующие за этой датой. Россияне будут отмечать праздник дома, отложив поездки на более продолжительные выходные 23 февраля и 8 марта», — сообщают, однако, в Ассоциации туроператоров России. Среди тех, кто все же отправляется отдыхать в середине февраля, по данным АТОР, популярны курорты Кавказских Минеральных Вод, Сочи, Анапа, Подмосковье. Из зарубежных направлений востребованы Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Индия. /TOURBUS.RU

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