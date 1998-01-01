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14 февраля
Австрийское представительство по туризму приглашает профессионалов на весеннюю рабочую встречу
Мероприятие для профессионалов турбизнеса пройдет в Москве 28 февраля
Австрийское представительство по туризму радо пригласить профессионалов турбизнеса на весеннюю австрийскую рабочую встречу, которая пройдёт в Москве
в среду 28 февраля с 10:00 до 14:00 в отеле Marriott Arbat по адресу: ул. Новый Арбат, д.32.
Не упустите возможность встретиться и пообщаться с вашими главными партнерами из Австрии!
Просим отнестись с пониманием к тому, что продажа рекламных площадей в печатных и электронных изданиях, а также продажа рекламы иного рода на данном мероприятии запрещена.
Регистрация обязательна!
Если вы решили посетить австрийский рабочую встречу пройдите, пожалуйста, по данной ссылке: https://b2b.austria.info/ru/b2b/avstriiskaja-rabochaja-vstrecha/ и зарегистрируйтесь.
Желаем Вам продуктивного общения на рабочей встрече!
Подробности о мероприятии и регистрации.
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