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14 февраля
Австрийское представительство по туризму приглашает профессионалов на весеннюю рабочую встречу

Мероприятие для профессионалов турбизнеса пройдет в Москве 28 февраля 


Австрийское представительство по туризму радо пригласить профессионалов турбизнеса на весеннюю австрийскую рабочую встречу, которая пройдёт в Москве

в среду 28 февраля с 10:00  до 14:00 в отеле Marriott Arbat по адресу: ул.  Новый Арбат, д.32.

Не упустите возможность встретиться и пообщаться с вашими главными партнерами из Австрии!

С австрийской стороны в рабочих встречах примут участие представители советов по туризму, курортов, отелей, инкаминговых агентств, а также компании, предоставляющие дополнительные услуги в сфере отдыха и туризма.

 

Просим отнестись с пониманием к тому, что продажа рекламных площадей в печатных и электронных изданиях, а также продажа рекламы иного рода на данном мероприятии запрещена.

 

Регистрация обязательна!

Если вы решили посетить австрийский рабочую встречу пройдите, пожалуйста, по данной ссылке: https://b2b.austria.info/ru/b2b/avstriiskaja-rabochaja-vstrecha/ и зарегистрируйтесь.


Будем рады Вас видеть!

Желаем Вам продуктивного общения на рабочей встрече!

Подробности о мероприятии и регистрации. 


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