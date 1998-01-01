Новости Туристы возвращаются на Бали Российский офис Visit Indonesia проинформировал наш портал о заметном снижении активности балийского вулкана Агунг и стабильной работе местного аэропорта

Уровень опасности в связи с активностью вулкана Агунг на о. Бали (Индонезия) понижен, туристическая ситуация на острове улучшилась, - сообщили сегодня нашему порталу в Visit Indonesia Tourism Office (VITO Russia). По словам Министра Туризма Индонезии, г-на Арифа Яхья, – это отличные новости для всего туристического сектора острова. «Начиная с 10 февраля 2018 года Центр объявил о понижении статуса активности вулкана Агунг с 4-го до 3-го уровня. Таким образом, все местные жители, покинувшие свои дома, могут вернуться в них, а туристическая деятельность на о. Бали объявлена полностью безопасной»,– сообщил г-н Яхья. Министр добавил, что сейчас на о. Бали отдыхает значительное число туристов из Китая, которые решили отпраздновать на райском острове один из своих главных праздников – Новый Год по лунному календарю. По данным Министерства, не менее 15 тыс. китайских туристов прилетят на Бали в дни китайского Нового года. Как заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии,Игнатий Йонан, наблюдения за вулканом Агунг тщательно проводились в течение последних месяцев. Сейчас сейсмическая и вулканическая активность идет на убыль, количество выбросов снижается, и они не представляют опасности для авиации. На сегодняшний день радиус зоны отчуждения сокращен до четырех километров от вершины вулкана. Как напомнили в турофисе, вулкан Агунг (высота – 3,031 м над уровнем моря) относится к классу стратовулканов, и располагается на востоке о. Бали, примерно в 70 км от туристических районов, которые пока находятся вне опасности. Вулкан входит в число 130 активных вулканов Индонезии, которые являются частью так называемого «Огненного кольца»– вулканической зоны, опоясывающей Тихий океан. Последнее сильнее извержение вулкана было зафиксировано в 1963 году. В случае извержения вулкана рекомендуется использовать респираторные маски, носить защитные солнечные очки и закрытую одежду для предотвращения ожогов, без необходимости не выходить на улицу. Среди путешественников из России, которые посещают Индонезию, именно о. Бали с его экзотической красотой и круглогодично хорошим климатом является наиболее популярным направлением – по итогам 2017 года международный аэропорт г. Денпасар принял 94 669 российских граждан, что составляет 85,7% всего турпотока из России в Страну тысячи островов, - отметили в индонезийском турофисе. Всего же, по данным официальной статистики, за 12 месяцев страну посетили 110 529 российских туристов. По сравнению с 2016 годом, когда число туристов из России составило 80 514 человек, зафиксирован рост на 37,28%, и таким образом по темпам прироста турпотока в Индонезию Россия заняла первое место среди всех рынков. Год назад Министерство Туризма Индонезии ставило цель в привлечении 108 тыс. российских туристов за 2017 год, и она оказалась полностью выполнена, даже несмотря на такие существенные факторы, как возросшая активность и последующее извержение вулкана Агунг на острове Бали в конце года и отсутствие прямого авиасообщения между странами. В целом Индонезия в прошлом году приняла 14 млн иностранных граждан, что превысило показатели 2016 года на 22%. Наибольшее число туристов были представителями Китая (1,9 млн человек), отличные результаты показали также Сингапур, Малайзия и Австралия – каждая из этих стран принесла Индонезии более миллиона туристов. /TOURBUS.RU

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