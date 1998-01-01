«Аэрофлот» хочет летать из Петербурга в Лондон

Авиакомпания «Аэрофлот» запросила у Росавиации допуск на выполнение регулярных рейсов из Петербурга в Лондон. Однако в туристических кругах города на Неве уверены, что это скорее стремление «застолбить» направление со стороны российского перевозчика, чем желание реально осуществлять рейсы по маршруту, который менее популярен, чем многие другие европейские, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.



Хотя в некоторых СМИ и указывалось отсутствии прямого регулярного авиасообщения между Петербургом и Лондоном в настоящее время, это не так. Сейчас, как и раньше, маршрут обслуживает British Airways, которая ежедневно выполняет перелеты из Пулково на лайнере А320.

Именно это обстоятельство, скорее всего, и подвигает «Аэрофлот» к выходу на маршрут: как известно, в гражданской авиации, как и в политике, нужно соблюдать паритет.

Ранее допуском на обслуживание линии с российской стороны обладали «Россия» (однако реально маршрут она не обслуживала), а также печально известная «Трансаэро». Если Росавиация выдаст допуск «Аэрофлоту», он, как и British Airways , получит возможность летать в Лондон в ежедневном режиме.

Что касается востребованности новинки, то этот вопрос спорный. «Направление никогда не было востребованным для массового туриста – в Лондон, как правило, отправляются только экскурсионные группы и индивидуальные путешественники, - считает генеральный директор компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – С учетом этого и существующей перевозки вполне достаточно».

По ее мнению, наличие как прямого авиасообщения, так и широких возможностей добраться из Петербурга до столицы Великобритании с помощью рейсов с удобными стыковками (в том числе с использованием лоукостеров), позволяет питерскому турбизнесу не испытывать никаких проблем с доставкой клиентов в Лондон.

«Бывают, конечно, даты какого-то пикового спроса, но обычно купить билет туда не составляет труда», - считает она.

К примеру, если на конец февраля билет из Питера в Лондон на прямой рейс British Airways (туда и обратно) стоит около 20 тыс. рублей, на Air Baltic он обойдется всего в 13 тыс., а время на пересадку в Риге едва превышает час.

«Никогда не приходилось слышать о дефиците билетов из Питера в Лондон, - говорит и Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». – Направление, прежде всего, пользуется спросом у клиентов, предпочитающих экскурсионные туры и желающих отправить детей на обучение английскому.

Однако, поскольку страна недешевая, их количество не так велико и крайне редко приводит к дефициту билетов».

В связи с этим востребованность нового рейса вряд ли будет высока. По общему мнению, это могло бы случиться лишь тогда, когда цены на перелет могли бы конкурировать с предлагаемыми лоукостерами.

«Но этого явно не будет, поскольку ценовая политика «Аэрофлота» совсем другая», - считают представители сферы туризма Петербурга.

/ TOURBUS.RU