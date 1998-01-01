Первые участники «Серебряного ожерелья» получили почетные свидетельства

Двенадцать наиболее востребованных у путешественников городов и музейных комплексов Северо-Запада России вошли в новый проект

В минувшую пятницу министр культуры Владимир Мединский вручил свидетельства участников проекта двенадцати наиболее востребованным у путешественников городам и музейным комплексам Северо-Запада России, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

В их числе оказались города Петербург, Вологда, Великий Новгород, Псков, Калининград, Великий Устюг, Старая Ладога и Изборск, а также Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, Соловецкий государственный музей-заповедник, музей-заповедник «Кижи» и музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Кроме свидетельств, первым официальным участникам проекта вручили и уличные таблички фирменного дизайна: их размещение будет указывать, что населенный пункт или объект входит в «Серебряное ожерелье России».

Вручая знаки признания, Владимир Мединский констатировал, что «на Северо-Западе России проделана большая работа по проектированию новых маршрутов и программ проекта».

«Появились его четкая концепция, логотип и фирменный стиль, действует тематический интернет-ресурс. – отметил он. - Сегодня мы придаем ему формальный статус».

В свою очередь, получая свидетельство об участии Петербурга в проекте, губернатор города Георгий Полтавченко выразил уверенность в том, что «это позволит увеличить туристическую привлекательность всего Северо-Запада и создать комфортные условия для отдыха гостей из других стран и регионов».

«Мы готовы стать отправной точкой маршрутов «Серебряного ожерелья России», - сказал он.

Комментируя расширение «Ожерелья», министр культуры сообщил, что принимать решение о включении в него новых туристических направлений впредь будет созданный при Минкульте совет по стандартизации национального проекта.

Однако быстрого расширения «Серебряное ожерелья» не произойдет: по словам Владимира Мединского, в перечень станут включать по одному новому участнику ежегодно. К тому же новичку еще придется доказывать, что по уровню развития туристической инфраструктуры и некоторым другим параметрам он соответствует статусу «Серебряного ожерелья».

«По оценкам туроператорских компаний, за последние годы количество туристов, путешествующих по маршрутам «Серебряного ожерелья», выросло, в среднем, на 20%. – отметила директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская. – С учетом придания проекту еще более высокого статуса, можно ожидать, что Северо-Запад России станет еще привлекательнее для российских и иностранных путешественников».

/TOURBUS.RU